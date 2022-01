Montagna Fvg, le attività extra sci fino al 2 febbraio

La montagna del Friuli Venezia Giulia si prepara a un altro weekend di appuntamenti per gli amanti dell’esperienze in alta quota. Da Tarvisio a Sappada, fino al 2 febbraio, sono numerose le proposte che offriranno una piacevole alternativa alle piste nei diversi comprensori sciistici della regione. A Forni di Sopra, sabato e domenica ci sarà il Winter Triathlon organizzato dal Cus Udine, al quale sarà presente anche il truck “Io sono Friuli Venezia Giulia”. E anche il territorio di Sportland offre per il finesettimana un paio di attività tra gli alberi e alla ricerca del benessere in mezzo alla natura.

A Sappada prosegue DolomIce, l’appuntamento per gli appassionati del ghiaccio: sabato e domenica la località sciistica si trasformerà in una palestra a cielo aperto per l’arrampicata su ghiaccio. Sempre nel weekend, sono in programma alcune gite e attività: si potrà scegliere la ciaspolata in quota con la guida alpina, approcciarsi all’arrampicata su ghiaccio, sempre con la guida alpina, e scegliere tra sci alpinismo (anche in notturna), la sciata con i campioni olimpici Pietro Piller Cottrer e Silvio Fauner, oppure il winter nodic walking al laghetto delle trote, il giro con la slitta trainata dai cavalli e la camminata alla scoperta della Sappada vecchia. Tutte le informazioni e le prenotazioni sono disponibili all’infopoint di PromoTurismoFVG della località montana (tel. 0435 469131; info.sappada@promoturismo.fvg.it).

Il borgo di Sauris farà ancora da cornice a numerose attività per rigenerarsi in mezzo alla natura: da “Sulle vette vicino al cielo escursione sci alpinismo monte Torondon” alla scoperta della neve di Sauris, e ancora relax day, il laboratorio per scoprire come realizzare le tisane, ma ci sono anche la caccia al tesoro e la degustazione di prodotti saurani (Informazioni e prenotazioni allo IAT di Sauris (tel. 0433.86076; info@sauris.org).

A Forni di Sopra è il weekend del “Winter Triathlon” organizzato dal Cus Udine, la prima gara del campionato italiano a squadre, domani e domenica, al quale presenzierà anche il truck “Io sono Friuli Venezia Giulia” (Qui le info). Non mancheranno poi ciaspolate in quota e a fondovalle tra la magia dei boschi e anche in notturna. Rimane aperto il nuovissimo palaghiaccio "Dolomiti in tutti i sensi", si può scoprire il biathlon al centro fondo, o l’hockey e altri sport sulla neve e ancora avvicinarsi allo sci escursionismo o dedicarsi allo scialpinismo per salire al Rifugio Giaf (info e prenotazioni: Infopoint PromoTurismoFVG Forni di Sopra, tel. 0433 886767; info.fornidisopra@promoturismo.fvg.it).

Tante attività anche attorno allo Zoncolan tra scialpinismo, approccio all’arrampicata, la passeggiata con le lanterne o la ciaspolata serale. Per i più piccoli si ripropone a Sutrio “Una mucca per amico” o laboratori artigianali. E a partire da questa settimana sarà possibile imparare i segreti dello sci nordico sulle piste da fondo dei grandi olimpionici ai Laghetti di Timau (Informazioni e prenotazioni: Visit Zoncolan-Sutrio tel. 0433 778921). A Caneva si conferma l’evento “L'allegra fattoria di Romina e Ivan” e a Paluzza la ciaspolata nel bosco di Castel Valdajer (Info e Prenotazioni: Alpi Dolomiti Friulane, Arta Terme - 0433786171 info@silentalps.it).

Sulle Dolomiti partiranno escursioni con le ciaspole (di giorno ma anche di notte), lezioni di nivologia, corsi di degustazione di grappe, escursioni con racchette da neve e scialpinismo, e l’iniziativa “Una giornata con il casaro” per apprendere la preparazione di formaggi e ricotte (Informazioni e prenotazioni: Gierre sas, tel. 3333 866363 info@montagna.es), mentre a Piancavallo sono in programma “La notte si veste di stelle: ciaspolata alla scoperta di curiosità, aneddoti e storie meravigliose che le stelle del cielo possono raccontarci” e “Alla scoperta del bosco: il bosco in inverno può sembrare immobile, non vivente, in realtà tutto si sta già preparando alla primavera. Attraverso una serie di prove e osservazioni si potrà conoscere meglio le meraviglie della faggeta” (Info www.eupolis.info, info@eupolis.info, Prenotazioni).

A Tarvisio continua la proposta di escursioni con racchette da neve al Rifugio Zacchi e Grego e numerose passeggiate in mezzo alla neve dei Laghi di Fusine, Alpe del Lago, Sella Prasnig, Spaik Alm, Val Saisera, sentiero Vuom e Prati di Rutte o in notturna a scoprire i Prati Oitzinger, o quella storica Abschnitt Saisera. Inoltre, si può scegliere anche tra gita in carrozza, sci nordico all’Arena Paruzzi, snow fat bike in Val Saisera, forest bathing e snow yoga, e, per i più piccoli, Ciasporellando all'imbrunire o l’approccio all'arrampicata e diversi laboratori, in aggiunta al nuovo Snow Park di Valbruna, il Kinderalm, adatto ai principianti e agli amanti degli slittini/bob (info e prenotazioni: Infopoint PromoTurismoFvg Tarvisio, info.tarvisio@promoturismo.fvg.it; tel. +39 0428 2135).

Tutte le attività sono consultabili sul sito Montagna365 del portale di PromoTurismoFvg, alla sezione Neve e ghiaccio.

Attività nella natura anche per Sportland e nella comunità collinare, il progetto che intende rilanciare i territori del collinare e della pedemontana sfruttando il binomio sport e turismo: questa settimana vanno in onda “Riconosciamo gli alberi di Ragogna in Inverno” e “Benessere in collina - Camminata in consapevolezza - L'uso dei sensi e della respirazione per il benessere” (contatti: info@italytripidea.com e www.turismofvg.it/it/turismofvg/cosa-fare/sportland).

IMPIANTI APERTI. Nel frattempo, proseguono le aperture degli impianti sciistici delle sei località montane del Friuli Venezia Giulia e per tenersi aggiornati è sempre possibile consultare la sezione InfoNeve.

Dal 24 gennaio il Friuli Venezia Giulia è entrato in zona arancione e, nel rispetto delle direttive, anche gli impianti sciistici saranno soggetti a ingressi limitati. PromoTurismoFVG, a seconda dei criteri condivisi con la Regione, ha stabilito il tetto massimo degli sciatori che potranno accedere a ogni polo sciistico e il numero massimo di presenze giornaliere è il seguente: Forni di Sopra (1.174), Piancavallo (3.424), Sappada (1.797), Sauris (251), Sella Nevea (750), Tarvisio (3.943) e Zoncolan (4.233) Qui ulteriori dettagli: www.turismofvg.it/it/montagna365/regole-sci-21-22. Al raggiungimento del limite – l’accesso per chi è in possesso di abbonamento stagionale è sempre garantito - le casse non potranno più emettere ulteriori biglietti. È dunque consigliato, in particolare nelle giornate in cui è previsto il maggiore afflusso, l’acquisto online dello skipass.

Si ricorda che per comprare il biglietto online occorre registrarsi sul sito e recarsi – solo la prima volta - alle biglietterie per il ritiro della “Ticket Card” (costo di 5 euro con validità di cinque anni); dalla volta successiva sarà possibile caricare direttamente sulla card i biglietti, evitando così ulteriori passaggi alle casse, e presentarsi direttamente ai tornelli degli impianti. Sul portale, all’indirizzo https://fvg.axess.shop/it, sono disponibili gli skipass giornalieri, 3, 4 e 5 ore: selezionando “Acquista” si potrà scegliere uno skipass valido per i comprensori di Tarvisio, Zoncolan, Sappada e Piancavallo, oppure per Sella Nevea e Forni di Sopra, a tariffa scontata.

Chi acquista lo skipass, ma è ancora sprovvisto di “Ticket Card” riceverà un voucher e dovrà recarsi alle casse per la conversione in biglietto. Alcune tipologie di skipass sono disponibili solo alle casse, come i pacchetti famiglia o per coloro cha hanno diritto a particolari riduzioni.

Dal 10 gennaio sono subentrate anche nuove regole per sciare che prevedono maggiore attenzione sulle piste: oltre all’obbligo di possedere il green pass rafforzato (rilasciato solo a ciclo vaccinale completo o se si è guariti dal Covid), sugli impianti “chiusi” (telecabine, funivie, seggiovie a cupola abbassata, tappeti coperti) è richiesto l’utilizzo di mascherina Ffp2 e resta l’obbligo di indossare la mascherina (anche chirurgica) su tutti quelli aperti.