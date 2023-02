Montagna Fvg, piste aperte e tanti eventi

A Tarvisio l’unica notturna della stagione sulla Di Prampero e il Lussarissimo, la Montasio Winter trail e la seconda tappa di “Music in the ski” a Piancavallo, dove si disputerà anche la quarantesima edizione della Transcavallo, mentre a Sappada è tempo di DolomIce, il festival dell’arrampicata su ghiaccio, e del carnevale tradizionale.

Sono numerosi gli eventi che accompagneranno questo weekend nei sei poli della montagna del Friuli Venezia Giulia, dove non solo gli sciatori potranno godersi le prossime giornate sulla neve - con a disposizione tutte le piste e gli impianti aperti – ma anche gli appassionati delle cime troveranno occasioni per praticare sport e divertirsi in quota.

IMPIANTI APERTI. I riflettori si accendono sulla pista Di Prampero, che domani sera, dalle 20 alle 23, rimarrà aperta per l’unica notturna della stagione offrendo l’opportunità di godersi il brivido della discesa illuminata dalla luna (le tariffe: andata/ritorno pedoni telecabina 7euro, ski by night 20 euro e 10 euro per chi possiede la CartaNeve). Tarvisio, da domani a domenica, ospiterà il Lussarissimo: sabato mattina fino alle 10.30 circa, la parte bassa della Di Prampero sarà chiusa per una gara Master e dalle 19.15 la telecabina sarà in funzione solo per i partecipanti alla competizione. Tutto aperto sulle altre piste del Friuli Venezia Giulia: a Piancavallo, Sella Nevea e Ravascletto-Zoncolan, così come a Sappada-Forni Avoltri, Sauris, Forni di Sopra e Pradibosco, che si preparano a un altro weekend di sci.

PromoTurismoFVG invita sempre gli sciatori a consultare il sito Infoneve per tutte le notizie in tempo reale, così come ad acquistare online (fvg.axess.shop/it ) lo skipass e la Ticket Card, evitando code e rallentamenti alle casse dei poli. Coloro che possiedono già la card potranno caricare direttamente i biglietti e presentarsi direttamente ai tornelli degli impianti, altrimenti occorre registrarsi sul sito, recarsi alle biglietterie per il ritiro della “Ticket Card” (costo di 5 euro con validità di cinque anni) e procedere come spiegato nel tutorial.

GLI EVENTI IN PROGRAMMA. Da domani, come anticipato, la località di Tarvisio ospiterà il Lussarissimo 2023, la manifestazione sportiva che proporrà vari eventi tra i quali, venerdì alle 19 Moonwalkers, sabato alle 19 la gara di gigante parallelo in notturna e domenica alle 10 il divertimento sarà assicurato allo Snow Village (Per info mail: info@lussarissimo.it +39 3482582536). Sarà anche un weekend per testare le attrezzature da neve grazie a Pool Sci Italia, con più di 500 paia di sci e altri accessori a disposizione per chi desidera entrare nel villaggio e approfittare del test gratuito dei nuovi materiali 22/23 consigliati dagli esperti.

Il Prove Libere Tour sarà a Tarvisio sabato e domenica e occorre iscriversi sul sito o direttamente in loco il giorno dell'evento per le prove.

Domenica l’asd Team Sky Friuli organizza la terza edizione della manifestazione podistica sulla neve con ramponcini Montasio Winter Trail, evento che si snoda sul percorso “Giro delle Malghe del Montasio" (per info Team Sky: +39 349 7736022 teamskyfriul@gmail.com). Domani, invece, l’appuntamento è con Carnia Green Fest per l’evento enogastronomico organizzato dalla pro loco di Sutrio nell’ex latteria a Tolmezzo. Alle 11.30 l’incontro dei giovani produttori caseari della Carnia con il casaro trentino Marco Pangrazzi; a seguire, dalle 14.30, la masterclass dedicata con degustazione di formaggi trentini e carnici. Sempre in Carnia va in scena il Concerto di Anzwart, a Ravascletto, domani alle 20.30 con l’esibizione live di electronic IDM all’interno della sala eventi (sede Protezione Civile).

Altro evento da non perdere a Piancavallo la Transcavallo, manifestazione sportiva che coinvolge le montagne del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, tra la nevi del Piancavallo e dell’Alpago, giunta alla quarantesima edizione. Per l’occasione, PromoTurismoFVG organizza domenica la seconda tappa di Music in the Ski, con Radio company alla Baita La Busa per una giornata di musica e divertimento in alta quota nel villaggio gonfiabile di Radio Company Music in the ski e con il dj set di Andij e la voce di Igor Pezzi tra giochi, animazione per bambini e adulti e gadget in regalo. Il villaggio rimarrà aperto dalle 10 alle 16.

A Sappada è tempo di DolomIce - IV Festival dell'arrampicata su ghiaccio , due fine settimana – questo e il prossimo - per approcciarsi all’attività con guide alpine, rivolta sia ad adulti che ai bambini, al Vecchio Mulino di Cima Sappada. La quarta edizione del festival di arrampicata su ghiaccio, sabato e domenica dalle 10.30 alle 15.30, è organizzata dal Consorzio Dolomiti Turismo di Sappada in collaborazione con PromoTurismoFVG, la partecipazione è gratuita fino ad esaurimento posti. (Prenotazione obbligatoria all’infopoint Sappada di borgata Bach 9 0435 469131- info.sappada@promoturismo.fvg.it).

Le domeniche fino al 21 febbraio, tra le case di Cima Sappada, dalle 14.30, saranno protagoniste le maschere itineranti per il Carnevale a Sappada (vosenòcht), una delle tradizioni più caratteristiche di Sappada/Plodn, momento in cui rivivono le tradizioni locali e la cultura popolare. La Domenica dei contadini/ Paurn Sunntach è organizzata da Carnevale di Sappada/Plodar Vosenòcht (per informazioni Infopoint Sappada 0435 469131), mentre per le altre iniziative del Carnevale in Friuli Venezia Giulia: Carnevale con i bambini in Friuli Venezia Giulia.

Sabato prossimo alle 18 da non perdere, infine, Dolomia on ice a Claut lo spettacolo sul ghiaccio con ospite speciale Carolina Kostner e molti altri atleti di fama europea e nazionale evento organizzato dal Comune di Claut, per info e biglietti tel. 3383206625 e comune.claut@certgov.fvg.it ).

GLI APPUNTAMENTI IN MONTAGNA. Numerose anche per questo weekend le attività proposte in montagna per chi si vuole godere neve e relax tra escursioni, passeggiate nella natura e ciaspolate.

A Sauris venerdì alle 18.30 ci sarà Stretch and Flex, attività dedicata al movimento consapevole (Ritrovo: Grien spa loc. Treinke/Velt) e sabato alle 16 Crepuscolo bianco e rosso, escursione naturalistica alla scoperta della natura di Sauris, accompagnati da guida naturalistica esperta con ritrovo al Ristorantino C’Entro (per informazioni e prenotazioni contattare l’ufficio turistico Sauris: 0433.86076, info@sauris.org).

A Forni di Sopra sabato alle 17.30 è in programma la Fiaccolata, l’uscita serale in compagnia dei maestri di sci e sui sentieri di fondovalle, oppure domenica alle 14.30, l’Avvicinamento al biathlon, attività alla scoperta delle diverse tipologie di tiro al bersaglio svolta senza sci, con la possibilità di provare i fucili (le carabine sono adatte a tutti, adulti e bambini). Entrambe le proposte hanno come punto di ritrovo il centro di fondo (info e prenotazioni all’infopoint di Forni di Sopra: 0433 886767 – info.fornidisopra@promoturismo.fvg.it).

A Tarvisio venerdì si potrà optare tra Snow E-Fat Bike nel Tarvisiano, con l’e-bike come strumento per scoprire i sentieri di montagna (ore 16.30 Hotel Valle Verde Via Priesnig), Cjasporellando all’imbrunire, camminate poco impegnative all'aria aperta in compagnia di un istruttore per e ragazzi dagli 8 ai 15 anni, lunedì 13 febbraio, ore 16.30 - Infopoint Tarvisio, o in alternativa la Ciaspolata Alpe del Lago, una suggestiva ciaspolata naturalistica nelle magnifiche valli, occasione per scoprire l'incanto della Foresta Millenaria di Tarvisio innevata ed immergersi nella natura incontaminata con destinazione Alpe del Lago (mercoledì 15 febbraio, ore 9.00). Per tutte le informazioni e prenotazioni si può contattare l’infopoint di Tarvisio, 0428-2135, info.tarvisio@promoturismo.fvg.it, punto di ritrovo di queste attività.

A Sappada sabato e domenica dalle 10 alle 13.30 A spasso con la slitta trainata dai cavalli, per vivere la suggestione di un giro sulla slitta trainata da un cavallo nella magica cornice di Cima Sappada (ritrovo: Cima Sappada - Stalla Fam Fauner in direzione Sorgenti del Piave - Per info e prenotazioni: 0435 469131 info.sappada@promoturismo.fvg.it), mentre sabato alle 8.30 da piazza Nascimbeni a Paularo parte Trekking invernale: Casera Cuesta Robbia, escursione sulla neve a Casera Cuesta Robbia Alta (1.400 m) attraversando i boschi sopra Paularo (Villaggio degli alpinisti) con vista panoramica sul versante sud del Monte Zermula. Domenica alle 9 si parte da Arta Terme per l’escursione naturalistica all’Anello di Cabia, lungo le pendici del Monte di Cabia alla scoperta della plurisecolare interazione tra uomo e natura e i luoghi dove si produce il famoso distillato, il tutto incorniciato da splendide vedute sulle vallate di San Canciano e d’Incarojo (entrambe le attività sono organizzate Consorzio Turistico Arta Terme: Alpi Dolomiti Friulane, 0433.786171 info@alpidolomitifriulane.it).

Due, infine, le attività a Paluzza: Sulle orme degli animali, una semplice e rigenerante camminata tra i boschi, alla scoperta delle tracce degli animali selvatici con partenza da Casa Ortis sabato alle 10, e domenica, con partenza alle 9, ci si potrà divertire con la Ciaspolata Casera in Val Collina, una camminata facile per affinare la tecnica delle racchette da neve esplorando la natura incontaminata (Info e prenotazioni: Visit Zoncolan 0433 778921 info@visitzoncolan.com).

