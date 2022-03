Montagna Fvg, sci e divertimento anche per questo weekend

Ancora un weekend di sci sulle piste del Friuli Venezia Giulia. Ci si avvia verso la chiusura della stagione invernale ma gli impianti rimangono aperti in tutte le sei le località sciistiche dove, meteo permettendo, si scierà fino al 3 aprile, con l’unica eccezione di Sella Nevea, che terrà aperte le piste fino al 25 aprile. A Sappada, gli impianti di Sappada 2000 rimarranno in funzione fino a domenica 13, mentre il parco giochi Nevelandia dalla prossima settimana sarà accessibile solo nelle giornate del 19 e 20 marzo, 26 e 27 marzo e 2 e 3 aprile, compatibilmente con le condizioni niveo-meteorologiche.

A Sella Nevea da qualche giorno c’è un’interessante novità per gli amanti dello scialpinismo: PromoTurismoFVG ha messo a punto una tariffa agevolata a chi desidera raggiungere il percorso di risalita sci ai piedi dal Rifugio Gilberti alla Sella Prevala utilizzando la telecabina del Canin, per poi scendere lungo la pista. Il costo del biglietto di sola andata è di 5 euro al posto del ticket intero e il tracciato, esterno rispetto alla pista da sci, verrà gestito da PromoTurismoFVG, che si occuperà dell’apertura e della chiusura all’orario prestabilito e assicura, in caso di necessità, il servizio di soccorso piste avvalendosi anche delle forze di polizia in servizio nel polo. Qualora, per ragioni climatiche il percorso dovesse rimanere chiuso o venir chiuso nel corso della giornata, verrà data pronta comunicazione. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito al seguente link.

Rimane valida fino a fine stagione, dunque fino al 20 aprile per Sella Nevea e fino al 30 marzo per gli altri poli, la promozione sui giornalieri che consente di sciare a prezzo ridotto i martedì e mercoledì (con uno sconto del 30 per cento acquistando il giornaliero online, e del 20 per cento direttamente alle casse dei poli) e continuano a rimanere obbligatori il green pass rafforzato e l’utilizzo di mascherina Ffp2 su quelli “chiusi” (telecabine, funivie, seggiovie a cupola abbassata, tappeti coperti) e mascherina, anche chirurgica, su tutti quelli aperti.

Per rimanere sempre aggiornati sulle aperture dei comprensori è possibile accedere alla sezione Infoneve.

Nel frattempo, PromoTurismoFVG si prepara a un nuovo weekend sulle piste: domani e domenica Piancavallo ospiterà la Coppa del mondo di snowboard, mentre in tutte le altre località della montagna prosegue il calendario delle attività di animazione. Il truck “Io sono Friuli Venezia Giulia” sarà a Tarvisio per l’evento Crazy Bob e la prossima settimana al GP Giovanissimi, sempre a Tarvisio, il 19 e 20 marzo.

GLI APPUNTAMENTI FINO AL 16 MARZO. Ancora tante attività organizzate sulle montagne del Friuli Venezia Giulia nel calendario organizzato in collaborazione con reti e consorzi della montagna. Fino al 16 marzo sono in programma numerose proposte per offrire un’alternativa allo sci: da Tarvisio a Sappada tra escursioni, passeggiate e gite sulla neve, non mancheranno le occasioni per divertirsi.

A Sappada anche nei prossimi giorni sarà possibile scegliere tra più proposte: la ciaspolata in quota in compagnia della guida alpina, partendo da Cima Sappada, e quella naturalistica dalla sede dell’infopoint di PromoTurismoFVG, l’approccio all’arrampicata su ghiaccio sempre con la guida alpina, il winter nordic walking al laghetto delle trote e la camminata alla scoperta della Sappada vecchia. Tutte le informazioni e le prenotazioni sono disponibili all’infopoint di PromoTurismoFVG della località montana (tel. 0435 469131; info.sappada@promoturismo.fvg.it).

A Sauris un’altra settimana per ricaricarsi in mezzo alla natura scoprendo, ad esempio, il Monte Ruke e la natura di Sauris, ma ci si può anche cimentare nello scialpinismo al Monte Zauf, oppure divertirsi alla caccia al tesoro saurana o al laboratorio creativo “Aspettando la primavera” (Informazioni e prenotazioni allo IAT di Sauris (tel. 0433.86076; info@sauris.org).

A Forni di Sopra anche per i prossimi giorni ci saranno ciaspolate in quota e a fondovalle anche in notturna, rimane aperto il nuovissimo palaghiaccio "Dolomiti in tutti i sensi" (info e prenotazioni: Infopoint PromoTurismoFVG Forni di Sopra, tel. 0433 886767; info.fornidisopra@promoturismo.fvg.it).

Lo Zoncolan è ancora un paradiso per chi vuole vivere la neve e la montagna extra sci: escursioni serali, la lanternata, la cavalcata di fondovalle e yoga. Inoltre, c’è ancora la possibilità di godersi l’uscita di avvicinamento allo sci di fondo seguendo i grandi campioni, al centro fondo dei laghetti Timau. Per i più piccoli l’iniziativa “Una mucca per amico” e il laboratorio per bambini (Informazioni e prenotazioni: Visit Zoncolan-Sutrio tel. 0433 778921). Sempre lo Zoncolan propone l’escursione “Trekking invernale: Malga Pizzul” e l’iniziativa per bambini “L'allegra fattoria di Romina e Ivan” (Info e Prenotazioni: Alpi Dolomiti Friulane, Arta Terme - 0433786171 info@silentalps.it).

Lo sci club “Monte Zoncolan” organizza per domani la terza edizione di “ZoncoSu”, evento di risalita scialpinistica o con ciaspole aperta a tutti.

Sulle Dolomiti si ripropongono escursioni con le ciaspole (notturna), lezioni di nivologia, corsi di degustazione e infusione di grappe, il corso di intreccio vimini con l'artista e l’iniziativa “Una giornata con il Casaro: Attività di preparazione formaggi e ricotte e degustazione” (Informazioni e prenotazioni: Gierre sas, tel. 3333 866363 info@montagna.es). La novità della settimana a Piancavallo è l’approccio al biathlon: sabato al nuovo centro biathlon con la guida dei maestri della scuola di sci Fondo Aviano Piancavallo una lezione per scoprire segreti e tecniche di questo originale attività sulla neve (attività a partire dai 16 anni). Ma sempre a Piancavallo si può optare tra diverse iniziative quali, stasera, “M'illumino di meno, una ciaspolata per riflettere su stili di vita sostenibili e risparmio energetico”, e “Paesaggi innevati, carsismo e doline. La neve copre tutto, ma in questo modo è possibile ammirare al meglio le forme del paesaggio e scoprire le cause del modellamento in una storia di 150 milioni di anni”, mentre domenica “Tante piccole creature animali prendono vita dalla neve per “animare” il sottobosco… cercasi scultori in erba!”, oltre alle attività a richiesta e fuori programma per gruppi (Info www.eupolis.info, info@eupolis.info, Prenotazioni).

A Tarvisio si ripropongono le classiche, ma sempre amate escursioni con racchette da neve al Rifugio Zacchi e Grego e numerose passeggiate in mezzo alla neve fresca dei Laghi di Fusine, Alpe del Lago, Spaik Alm, Val Saisera, Prati di Rutte, Fus Nabois o in notturna a scoprire i Prati Oitzinger, o ancora la passeggiata storica Abschnitt Saisera e, novità della settimana, la passeggiata naturalistica al Rio Caserenza senza ciaspe prima fioritura. Inoltre, restano sempre in programma la gita in carrozza, lo sci nordico all’Arena Paruzzi, uscite con la snow fat bike in Val Saisera e Val Bartolo, forest bathing e snow yoga, e, per i più piccoli, si confermano Ciasporellando all'imbrunire o l’approccio all'arrampicata e diversi laboratori, oltre allo Snow Park di Valbruna, il Kinderalm, adatto ai principianti e agli amanti degli slittini/bob (info e prenotazioni: Infopoint PromoTurismoFVG Tarvisio, info.tarvisio@promoturismo.fvg.it; tel. +39 0428 2135).

Tutte le attività sono consultabili sul sito Montagna365 del portale di PromoTurismoFVG, alla sezione “Neve e ghiaccio”.

Attività in mezzo alla natura anche per Sportland e nella comunità collinare, il progetto che intende rilanciare i territori del collinare e della pedemontana gemonese sfruttando il binomio sport e turismo: domenica appuntamento con “Camminata in consapevolezza - L'uso dei sensi e della respirazione per il benessere” e “Trekking in Sella Sant'Agnese”, mentre nel collinare, venerdì va in scena “Le voci del bosco a Mont di Prat” e domenica l’iniziativa “Le dimensioni dell'acqua” (contatti: info@italytripidea.com e www.turismofvg.it/it/turismofvg/cosa-fare/sportland).