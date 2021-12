Montagna, impianti aperti nel weekend

Abbondanti nevicate e ultime giornate di freddo per accelerare l’innevamento artificiale e la battitura delle piste in vista delle festività natalizie. Dopo le aperture del 4 e dell’8 dicembre, PromoTurismoFVG rende accessibili agli sciatori per il weekend dell’11 e 12 ulteriori impianti nei comprensori della regione, anche se l’apertura non sarà ancora completa proprio per le attività di preparazione e sistemazione dei tracciati.



Approfittando dell’ultima finestra di freddo prevista sino a Natale, il personale di PromoTurismoFVG è impegnato in queste ore nelle operazioni di innevamento artificiale delle piste più esposte al sole, tenendo conto che da domenica sera sono annunciati alcuni giorni di inversione termica. Le abbondanti nevicate dell’8 e 9 dicembre hanno portato sull’arco alpino del Friuli Venezia Giulia anche oltre 60 centimetri di neve e gli impianti, giovedì, sono rimasti chiusi proprio a causa delle copiose precipitazioni. In due giorni sono scesi a Tarvisio tra i 50 e i 60 centimetri di neve, a Sella Nevea dai 40 ai 60, Forni di Sopra ha visto fioccare 25-40 centimetri di neve e Sauris 45, sullo Zoncolan sono scesi quasi 25 centimetri e altri 30-35 a Sappada, mentre a Piancavallo dai 50 ai 65 centimetri.



, considerando la minor presenza di sciatori e l’esigenza di provvedere all’innevamento artificiale anche durante il giorno.Per questo weekend asaranno aperti tutti gli impianti ad eccezione della seggiovia Sauc-Budoia e relative piste. Asi scia sui campetti e sulla Pista nera, serviti da due skilift e dalla seggiovia Eiben Col dei Mughi, mentre sullosarà possibile accedere alle seggiovie Valvan, Cuel d’Ajar, Funifor Ravascletto, il tappeto Lausc e il tappeto Cima Zoncolan, con l’apertura delle piste 2,3,4 in aggiunta ai campetti.saranno a disposizione degli appassionati di discese gli impianti Varmost 1 e Varmost 2, il tappeto campo scuola e le piste Varmost 1, Senas e campetti Davost, mentre a Sauris viene confermata quale data di apertura degli impianti quella del 18 dicembre. Asulla Di Prampero si potrà sciare fino a valle da domenica 12 dicembre; il resto del comprensorio sarà aperto ad eccezione degli impianti Priesnig, Hütte, Florianca e relative piste. Arimane tutto aperto al pubblico.(telecabine, funivie, seggiovie a cupola abbassata, tappeti coperti), mentre si può sciare senza green pass solo utilizzando impianti di risalita aperti. Nel frattempo,da parte del personale di PromoTurismoFVG in collaborazione con le forze dell’ordine in corrispondenza dei principali punti di accesso.Per tenersi aggiornati sulle aperture degli impianti e delle piste è sempre possibile consultare il sito InfoNeve (). Il prossimo bollettino aperture è in programma nel tardo pomeriggio di giovedì 16.