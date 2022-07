Monti a misura di bambini

Per i bambini c’è un motivo in più per farsi portare a Sappada (Plodn nel locale dialetto tedesco), sia per una villeggiatura sia per una semplice giornata al fresco della montagna friulana. Nella perla delle Dolomiti, infatti, è stato inaugurato il Villaggio degli Gnomi: si tratta di un simpatico percorso pensato per i più piccoli che si trova nell’area del parco dei Daini. L’idea era nata all’indomani della tempesta Vaia ed è stato sostenuto da diversi enti, oltre al Comune, supportati anche da Confindustria Giovani.

L’area gioco è stata completata con il Fantabosco, dove i bambini possono divertirsi con la pallina in legno degli gnomi e vivere tante altre avventure. C’è, poi, anche un aspetto legato alla solidarietà. Infatti, il Villaggio degli Gnomi collabora con il progetto la ‘Scia di Pera’, ideato dai promotori in memoria dell’amico Pera. Il nobile scopo permetterà di devolvere il ricavato alla ricerca medica.

Sempre pensati per i bambini che giungono a Sappada, è stato recentemente sistemato il percorso delle Cascatelle ed è stata realizzata la nuova area ludica del parco Pineta con l’installa-zione di nuovi giochi.

A Sappada, però, si pensa anche ai ‘grandi’ o per lo meno all’intera famiglia. Infatti, manca poco al ripristino per percorso di visita dell’Orrido dell’Acquatona sul fiume Piave a valle della località montana. Fervono i preparativi per completare il nuovo ponte in legno e le passerelle sospese assieme alle scalette per consentire la visita della forra.