Mosaico di Culture: Trieste Città della Letteratura e della Scienza

A chiusura della rassegna estiva “Trieste mosaico di Culture”, domenica 18 ottobre l’associazione Altamarea propone una visita guidata gratuita al Cimitero Ebraico di Trieste. Appuntamento alle ore 10 davanti all’ingresso, in via della Pace 4. La visita sarà condotta da Livio Vasieri, con l’introduzione di Rina Anna Rusconi. Durata: circa 2 ore.



Un’occasione per scoprire la storia millenaria della Comunità ebraica di Trieste, i suoi protagonisti, le vicissitudini e la sua ricchezza culturale. Il suo Cimitero è un luogo di grande fascino, dove il fasto ottocentesco delle antiche tombe di famiglia è racchiuso dall’intrico di una fitta vegetazione, che richiama le atmosfere e suggestioni di quello di Praga.



È richiesta la prenotazione (fino ad esaurimento dei posti disponibili) alla mail rinaanna.rusconi@gmail.com o su Whatsapp al cell. 347.2112218. Altre informazioni sul sito www.altamareatrieste.eu e sulla pagina Facebook di Altamarea.



“Trieste mosaico di culture” è stata organizzata dall’Associazione culturale Altamarea, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Promoturismo FVG, e la partecipazione di Trieste Città che legge - Patto di Trieste per la lettura, Associazione Regionale dei Sardi in FVG-Circolo di Trieste, Nord Est Guide, Hammerle Editore in Trieste, Circolo Amici del Dialetto Triestino, Tipicamente Triestino, Comunità Ebraica, Comunità Greco-Orientale, Comunità Serbo-ortodossa e Unione dei Circoli Sloveni di Trieste / Zveza slovenskih kulturnih društev.