Msc Crociere posticipa la partenza

Msc Crociere ha annunciato che dovrà posticipare la partenza di Msc Magnifica al 26 settembre. Vista la recente introduzione di ulteriori test per i cittadini italiani che si sono recati in Grecia e in virtù del fatto che l’itinerario della nave (in partenza anche dal porto di Trieste) comprende ben tre scali nel Paese, la compagnia sta registrando numerose cancellazioni e una flessione della domanda. In forza di ciò si è dovuta assumere la decisione di posticipare di quattro settimane la ripartenza della nave.

Msc Crociere è fiduciosa che le prenotazioni torneranno a crescere nelle prossime settimane proprio grazie al fascino dell'itinerario proposto. Le vendite sono aperte ai residenti dell'area Schengen, anche se si prevede che in questa prima fase di riavvio delle operazioni la maggior parte degli ospiti sarà costituita da cittadini e residenti in Italia. La prima crociera partirà da Bari, con itinerario invariato, il 26 settembre.

Gli ospiti interessati dalle crociere cancellate (dal 26 agosto al 19 settembre) saranno riprotetti su un'altra crociera - in particolare su Msc Grandiosa, che attualmente naviga nel Mediterraneo occidentale - o potranno ricevere un Future Cruise Credit (FCC) con la possibilità di trasferire l'intero importo pagato per la crociera cancellata su una futura crociera a loro scelta - su qualsiasi nave, per qualsiasi itinerario - fino alla fine del 2021. Msc Grandiosa offre attualmente crociere di sette notti con imbarco nei porti italiani di Genova, Civitavecchia, Napoli e Palermo e con scalo a La Valletta (Malta).

Msc Crociere conferma anche che lo scorso mese sono stati annunciati i dettagli della prossima stagione invernale 2020/2021, che offre oltre 90 diversi itinerari che comprendono i Caraibi, il Mediterraneo, il Golfo Persico, il Sud Africa, il Sud America e l'Asia - tutte regioni in cui Msc Crociere opera da sempre. Gli itinerari variano da due a 24 notti cui si aggiunge la terza Msc World Cruise in partenza a gennaio 2021 oltre ad un ampio programma di Grand Voyages.