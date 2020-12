Museo della Grande Guerra di Ragogna, le escursioni riprendono il prossimo anno

In conseguenza delle ultime disposizioni governative, l'uscita organizzata dal Museo della Grande Guerra di Ragogna ipotizzata per il 27 dicembre sull'Altopiano del Falchiar - Forchiar è sospesa e rimandata al prossimo anno, alla prima data utile.

"Le attività del Museo di Ragogna rimangono quindi totalmente sospese, visite guidate all'aperto incluse, fino al momento in cui il contesto normativo lo richiederà: speriamo, non oltre il 7 gennaio - spiega il fondatore del Museo, Marco Pascoli -. Ad ogni modo, nei primi giorni del prossimo anno, se saranno confermate le aperture del 7 gennaio provvederemo a inoltrare un calendario di attività per il mese di gennaio, riservandoci a "tempi migliori" l'emanazione di un calendario pluri-mensile.