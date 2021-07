Nasce Bibione Beach Link, in treno e bus fino in spiaggia

Parte sabato 24 luglio il Bibione Beach Link, il servizio integrato treno + bus che collega, con un unico biglietto, la stazione di Latisana con le spiagge della località balneare. Frutto di un accordo fra Trenitalia e Atvo-Azienda Trasporti Veneto Orientale, prevede 34 collegamenti al giorno che consentiranno di arrivare in treno nella stazione di Latisana e prendere un bus navetta per raggiungere il litorale veneto. Il biglietto unico prevede anche il trasporto del bagaglio e l’utilizzo dei mezzi pubblici a Bibione.

Il nuovo Link si aggiunge all’offerta di Trenitalia per sostenere il turismo e garantire una soluzione di mobilità ecologica e intermodale.

Sono, infatti, già attivi i servizi:

• Cortina Link: dal lunedì al sabato – fino all’11 settembre – dalla stazione di Calalzo sarà possibile raggiungere in bus Cortina con un unico biglietto.

• Jesolo Link: 65 collegamenti al giorno fra la stazione di Mestre e le spiagge di Lido di Jesolo con un unico biglietto. Servizio realizzato in collaborazione con ATVO-Azienda Trasporti Veneto Orientale.



• Chioggia Sottomarina Link: 60 collegamenti Busitalia Veneto al giorno dalla stazione di Padova a Chioggia e alle spiagge di Sottomarina con un unico biglietto treno + bus acquistabile sui canali di vendita Trenitalia.• Tre Cime Link: dalla stazione di Calalzo in bus fino ad Auronzo, al lago di Misurina e alle Tre Cime di Lavaredo.• Trenobus delle Dolomiti: tutti i fine settimana – sino all’11 settembre – i viaggiatori della linea Venezia – Belluno possono raggiungere le piste ciclabili del bellunese o, utilizzando bus dedicati, proseguire il viaggio da Ponte nelle Alpi fino alla Val Zoldana e da Belluno fino al Nevegal. Il servizio prevede 60 posti riservati alle biciclette.

I biglietti sono acquistabili nelle biglietterie Trenitalia, presso le self service in stazione, nei punti vendita autorizzati, on line dal sito di Trenitalia o direttamente da smartphone e tablet tramite la nuova app di Trenitalia.