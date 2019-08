Nasce il trail più lungo d’Europa

A un passo dal Friuli, in Carinzia, sta nascendo il flow-trail più lungo d’Europa. Per gli appassionati dell’adrenalina sulle due ruote è un’occasione da non perdere. A Bad Kleinkirchheim sta per essere inaugurato il Flow Country Trail sui Nockberge, ovvero un percorso in discesa da percorrere con la propria bici mountain bike.

Dalla cima del Kaiserburg si scenderà per 15,9 chilometri fino alla stazione di partenza della cabinovia, nel centro di Bad Kleinkirchheim. Il trail diventerà, così, il fiore all’occhiello dell’area Nockbike.



Oltre 700 chilometri di tracciati

Bad Kleinkirchheim, che fu pioniera nel dare alla mountain bike tracciati autorizzati - al momento oltre 700 chilometri - ha al suo attivo un ventennio di affinità con questo sport. I numerosi operatori locali offrono e assicurano agli appassionati una vasta gamma di interessanti servizi e ottime infrastrutture, dalla scuola di Mtb alle guide specializzate, dai Bike Hotel certificati ai comodi servizi di trasporto in funivia (Kaiserburgbahn, funivia del Parco della biosfera di Brunnach), dai negozi di articoli sportivi con officine di assistenza e riparazioni al noleggio biciclette.

Partenza da quota 2.055 metri

L’imbocco del Flow Country Trail si trova nel cuore dei Monti Nock carinziani a quota 2.055 metri sul livello del mare, presso la stazione a monte della Kaiserburgbahn. Procedendo verso valle si superano pressappoco 970 metri di dislivello con una pendenza dell’8 per cento. Sul fondo ghiaioso i visitatori troveranno ad attenderli dossi, curve in appoggio, gradini e qualche parabolica. Lungo la strada vari punti di ristoro e relax invitano a fare brevi soste. Le numerose possibilità di scanso fanno sì che del trail possano usufruire in tutta sicurezza contemporaneamente principianti ed esperti.



Bike Park di mille metri quadrati

A integrazione del trail, l’azienda dei trasporti funiviari Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen ha investito anche in un Bike Park di 1.000 metri quadrati che sorgerà presso la stazione a valle della Kaiserburgbahn e presenterà un percorso di esercitazione e un pump track.