Nasce Scopri Monfalcone, sistema innovativo per conoscere la città

Monfalcone si appresta a diventare il primo Comune della regione a realizzare un sistema integrato di promozione turistica, attraverso totem, App e QR Code, in realtà virtuale, allineandosi con le esperienze italiane e internazionali più avanzate. E’ stato presentato questa mattina l’innovativo sistema di promozione del territorio denominato Scopri Monfalcone – Monfalcone Experience.

Il sindaco Anna Maria Cisint ha così illustrato il progetto: “Attraverso questa iniziativa, parliamo del valore della nautica e del nostro territorio, promuovendo le tante opportunità che Monfalcone offre, perché altrimenti si corre il rischio che ciò che non racconti non venga conosciuto da chi arriva in città da fuori. Monfalcone ha molto da offrire ed è giusto valorizzare le opportunità che i visitatori possono cogliere, anche nell’ottica di attrarre nuovi turisti in città, ma anche in tutto il territorio regionale".

"Arrivando in barca sulle coste italiane, a differenza di ciò che accade in altri Paesi, non c’è la possibilità di sapere cosa puoi fare una volta sbarcati. Abbiamo quindi pensato di sviluppare questo sistema, che non è solo una app, perché a Monfalcone abbiamo una densità di imbarcazioni più elevata di altre zone del Tirreno. Quando qualcuno ormeggerà in uno dei nostri marina, potrà individuare facilmente i percorsi culturali, storici e enogastronomici e i punti di interesse della città. Presentiamo, per primi in regione, un’innovazione che ci racconterà attraverso 4 percorsi".

"Il 2022 chiuderà con circa 220.000 presenze di persone che hanno soggiornato almeno una notte nelle nostre strutture ricettive: un risultato impensabile fino a qualche anno fa, raggiunto anche grazie alla scelta di promuovere costantemente la nostra città, aperta tra mare e Carso. E questo progetto è ideato anche per collegare il mare e il Carso, nell’ottica di raggiungere sempre più persone e fargli scoprire le nostre peculiarità. Gli uffici, che ringrazio per il grande impegno che hanno dimostrato - sotto la guida di Lucio Gregoretti hanno lavorato per circa un anno per individuare tutti i punti di interesse, con un’attenta mappatura del territorio. I contenuti sono fondamentali per informare i turisti e i fruitori in generale. Non sarà necessario scaricare l’app, ma l’informazione turistica sarà accessibile tramite totem touch screen, sito web e qr code. Un progetto che rientra in un progetto più ampio, che ci hanno consentito di realizzare anche il corso di maestri d’ascia, che ha riscosso un grande successo in termini di adesioni. Con l’avvio di Scopri Monfalcone abbiamo aggiunto un altro importante tassello nella valorizzazione della nostra città”.

In dettaglio Scopri Monfalcone sarà un sistema unico sul territorio, grazie allo sviluppo di una web app che permetterà di approfondire i diversi punti di interesse individuati, con l’ausilio di testi, immagini, video e audio, anche in realtà aumentata. Come illustrato dal sindaco Cisint: “La web app sarà scaricabile e fruibile online e offline, e sarà raggiungibile anche attraverso il QR Code che sarà presente su 22 totem che saranno posizionati in diverse zone di Monfalcone, suddividendo i punti di interesse. Verranno inoltre installati tre totem informativi tecnologici presso Ocean, Marina Lepanto e Marina Monfalcone e verrà creato un portale web, collegato ai totem tramite QR CODE, che costituirà il bacino dei contenuti informativi nonchè della realtà aumentata e virtual tour previsti per l'arricchimento e promozione degli elementi turistici-culturali e naturalistici individuati. Sarà anche installata cartellonistica tradizionale per gli utenti meno digitalizzati".

"L’app propone anche contenuti edutainment, pensati soprattutto per il target dei più giovani e finalizzati ad aumentare l’interesse del visitatore. L’app sarà gratuita, scaricabile sugli Store Android e iOs. Il sistema sfrutta la funzionalità di geolocalizzazione tramite tecnologia GPS che consentirà all’utente, durante il percorso, di ricevere una notifica di suggerimento a visitare il sito e ad approfondire i contenuti correlati consultando l’app. Allo stesso tempo, la geolocalizzazione serve non solo per migliorare l’esperienza di visita e l’orientamento dell’utente, ma anche per fornire dati agli Enti coinvolti, ai fini del monitoraggio statistico delle presenze, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy".

"A partire dai centri velici e nautici del litorale monfalconese, in linea anche con il riconoscimento di Monfalcone fra le località turistiche marittime, verranno sviluppati 4 itinerari che accompagneranno i visitatori alla scoperta del centro storico e del Carso: uno dedicato solo al litorale, uno dal litorale a Panzano, uno dal litorale al centro storico e uno dal litorale al carso. Gli itinerari, intrecciandosi fra loro, consentiranno di “navigare” su tutto l’ambito cittadino e scoprire tutte le caratteristiche del territorio. A partire dai marina locali, l’experience potrà essere estesa a tutti i piccoli porti coinvolti nel progetto, creando così una vera e propria rete transfrontaliera".

L’obiettivo è quello di mettere in collegamento tra loro i piccoli porti con il territorio, in modo da offrire all’utente una chiara ed immediata visione dell’offerta turistica, sportiva, enogastronomica, escursionistica, culturale di cui potrà fruire se deciderà di ormeggiare presso un marina, creando così una maggiore attrattività per la città, che considera i piccoli porti come traino per lo sviluppo sostenibile dell’area.

Il progetto rientra nelle attività della seconda azione pilota del progetto Interreg IT-HR Framesport ed è dedicato alla costruzione di un sistema di promozione e conoscenze degli elementi turistico–culturali del territorio monfalconese. Si tratta di un investimento di 125 mila euro, interamente finanziato con fondi europei - con lo stesso progetto che ha finanziato anche la scuola per maestri d’ascia - per il quale complessivamente il Comune ha ricevuto 500 mila euro. La messa a regime del sistema è prevista entro il 30 marzo, ma sicuramente sarà operativo prima di questo termine.

Partner coinvolti per la realizzazione del progetto - al fine di creare network tra le realtà del territorio - sono PromoturismoFvg - che ha apprezzato gli aspetti relativi alla digitalizzazione e alla sostenibilità - e Consorzio Culturale del Monfalconese, nonché gli importanti centri velici di Marina Lepanto, Marina Monfalcone e Ocean Marine, stakeholder principali per la realizzazione dell’iniziativa. Per l’intero progetto Scopri Monfalcone è stata sviluppata da ETT l’identità grafica.