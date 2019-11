Nassfeld Passo Pramollo apre il 6 dicembre

Il comprensorio sciistico Nassfeld Passo Pramollo, il più grande e ricco di varietà della Carinzia e uno dei comprensori Top 10 dell’Austria, ha annunciato l'apertura degli impianti il 6 dicembre. Il manto nevoso caduto in questi giorni ha già raggiunto in quota i 70 centimetri: un ottimo viatico per gli oltre 110 chilometri di piste serviti da 30 impianti di risalita.

E appena le temperature si abbassano verranno messi in azioni i cannoni sparaneve per preparare al meglio la superficie sciabile. Un totale di 420 impianti di innevamento artificiale sull’intero comprensorio assicurano un manto nevoso compatto sulle piste extra-larghe che permettono carving con curve di raggio XXL.

Anche per quest'anno l'offerta turistica è molto attenta alle famiglie: ogni sabato i bambini sotto i dieci anni pagano solo dieci euro per l’intera giornata e con lo skipass per famiglie il terzo bambino è gratis. Inoltre con il pacchetto Nassfeld Ski surprise i bambini fino a 10 anni in determinati periodi di dicembre, gennaio e da metà marzo pernottano gratis in camera dei genitori e anche lo skipass è gratuito. A questo pacchetto si può aggiungere la "animazione per bambini“ con attrezzatura per lo sci e corso di sci al prezzo vantaggioso di 31 euro al giorno.

I bambini possono imparare a sciare molto velocemente nelle diverse aree di pratica e divertirsi con il BOBO-miniclub. I ragazzi più grandi si danno invece appuntamento allo snowpark, nelle aree Freeride o sulle piste Speed- e Ski-Movie. E se si vuole provare qualcosa di diverso si può pattinare sui laghi Weissensee e Pressegger See, volare giù in slitta di notte, fare escursioni o sci di fondo nel romantico paesaggio o semplicemente rilassarsi con un paio d’ore di trattamenti wellness.