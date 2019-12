Nassfeld Passo Pramollo presenta la nuova stagione: si parte il 6 dicembre

La stagione invernale di Nassfeld Passo Pramollo si apre il 6 dicembre e si concluderà a Pasquetta del 2020, ovvero il 13 aprile. Con un manto nevoso attuale di 70-120 centimetri l’arena invernale più grande della Carinzia è pronta ad accogliere i suoi ospiti, sciatori e non, e oggi i rappresentanti della promozione hanno presentato le novità ospiti del Città Fiera alle porte di Udine. Hanno così snocciolato gli investimenti fatti in questa stagione per migliorare impianti di risalita e di innevamento. Si tratta di 9,6 milioni di euro, destinati soprattutto ad allargare le piste e ad aumentare la capacità di produzione della neve programmata. A titolo di confronto la Regione Friuli-Venezia Giulia ha investito per questa stagione 10,6 milioni nei suoi 6 poli invernali.

Nassfeld Passo Pramollo ha leggermente ritoccato il costo dello skipass giornaliero, aumentato di un euro e salito così a 49 euro, ma la scontistica è molto forte soprattutto per le famiglie con figli, per i quali in caso di soggiorno si arriva anche alla completa gratuità.