Natale ed Epifania a Claut tra sport e tradizione

E’ un fitto calendario di eventi quello che l’Amministrazione comunale di Claut, la locale parrocchia e le compagini dell’associazionismo hanno approntato per le festività natalizie 2021 e per dare il benvenuto al 2022 in arrivo.

Si parte sabato 18 dicembre con la gara di pesistica Christmas Bench, in programma per le 14.30 nella palestra attrezzi del Comune. Si prosegue poi il 24 dicembre: in occasione della vigilia di Natale, nientemeno che Babbo Natale in persona farà la propria comparsa alle 16 in piazza San Giorgio per la gioia di grandi e - sopratutto - piccini. Il 25 dicembre alle 18 sarà la volta della messa di Santo Stefano, allietata dai canti tradizionali del Coro delle Prealpi Clautane.

Un’altra messa speciale sarà celebrata, sempre alle 18, il 28 dicembre: la messa dello sportivo e delle associazioni, una tradizione quasi dimenticata che si vuole reintrodurre. Il giorno successivo, il 29, la chiesa di San Giorgio ospiterà, invece, l’evento musicale Cjants, lus e ligrie di Nadal, eseguito dall’Ottetto Hermann e dal Coro parrocchiale San Giorgio. L’anno si concluderà il 30 dicembre alle 21, con l’attesissimo Ice Show degli atleti della Polisportiva che delizierà gli ospiti del Palaghiaccio Alceo della Valentina.

I festeggiamenti dell’Epifania saranno, invece, all’insegna di un altro sport, oltre che della beneficienza: la palestra comunale, infatti, ospiterà per tre giorni (dal 6 all’8 gennaio) la manifestazione sportiva Calcetto e solidarietà. Il calendario si concluderà con il Concerto dell’Epifania curato dall’associazione musicale Fadiesis, che andrà in scena alle 17.30 di sabato 8: per l’occasione si esibirà il duo composto da Marco Venturini, al violoncello, e Alessandro Ambrosi, alla fisarmonica.