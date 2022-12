Natale sulla neve a Pramollo

E' iniziato il conto alla rovescia per le vacanze natalizie da passare sulla neve di Nassfeld Pramollo, la meta ideale da raggiungere dal Friuli Venezia Giulia, anche per una sola giornata sulla neve. Non mancano, oltre alle ottime condizioni delle piste, per innevamento, meteo e km di discesa percorribili, le proposte pensate per le esigenze di gruppi, singoli e famiglie.

Tra le più interessanti rivolte alle famiglie e ai più giovani per il fine settimana, c’è sicuramente quella che dedicata a bambini e ragazzi nati nel 2008 e negli anni successivi. Per loro, sabato 24 dicembre sciare nella località a pochi km da Pontebba sarà ancora più invitante grazie allo skipass gratuito loro riservato.

Le ultime nevicate hanno portato l’altezza della neve sulle piste a 80 cm (20 cm a valle), condizioni perfette che insieme alle temperature non eccessivamente rigide perché intorno ai 0° invogliano a scegliere una delle 20 piste da discesa aperte, per oltre 38 km complessivi in percorsi di varia difficoltà.

Quanti preferiscono dedicarsi al fondo hanno a disposizione attualmente diversi percorsi, tra cui la pista d’alta quota Nassfeld - Pramollo Seeloipe che si snoda per una lunghezza totale di 2.300 metri, con una parte anche in territorio italiano.

Il sito web del comprensorio offre un aggiornamento costante sull’apertura degli impianti aperti, sulle condizioni meteo e l’innevamento.