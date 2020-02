Natura incontaminata... con un amico a quattro zampe

Ci sono località in Friuli che ti lasciano veramente a bocca aperta! Sembra quasi impossibile che in pochi minuti di cammino si possa arrivare in posti meravigliosi e magici come la Forra del Torrente Lumiei. A farcela scoprire è Luca Mattioli, ambassador di PromoTurismoFvg, che ha affrontato l'escursione con il suo fidato amico a quattro zampe Spank.

"Dopo aver parcheggiato l'auto circa 300 metri prima dell’imbocco della galleria Pala Pelosa (è la galleria che precede il ponte sul Lumiei), lungo la strada che da Ampezzo conduce a Sauris, ci siamo avventurati alla scoperta della spettacolare forra, detta Sac di Coronis, profonda quasi 130 metri e larga solo pochi metri", racconta Mattioli.

Pareti verticali, una cascatella nascosta, la luce che gioca con l’acqua e tante rocce sulle quali saltellare. E, forse, un sorriso anche sul musetto del piccolo fido... Scopri di più

