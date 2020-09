Per le escursioni di “Piacevolmente Carso”, domenica 27 settembre la cooperativa Curiosi di natura propone dalle 9.30 alle 12.30 una passeggiata tra temi ambientali e storici nel Parco della Grande Guerra di Monfalcone, con letture a tema dal vivo.



Partendo da Piazza della Repubblica si salirà fino alla Rocca, con un’ampia vista sulla pianura e il Carso. Si proseguirà poi tra i boschi fino ai notevoli resti delle trincee, già teatro dei combattimenti tra italiani e austroungarici, con letture di testimonianze da entrambi i fronti. Si seguirà poi tra prati, cespugli di ginepro e scotano, fioriture di santoreggia e scorci sul mare e il Carso.



Un percorso facile, di 5 km, in larga parte pianeggiante, con un dislivello di soli 70 metri, adatto anche a persone poco allenate. Sono però raccomandate scarpe da escursione, per sentieri sassosi. Al termine possibilità di degustazioni dai ristoratori di “Sapori del Carso”, con un buono sconto del 10%.



Ritrovo alle 9.10 di fronte al Municipio di Monfalcone, in Piazza della Repubblica. (Ampia possibilità di parcheggio nell’area di Viale S. Marco-Via Matteotti, e nel park gratuito a fianco della Istituto scolastico “Buonarroti”, in via Matteotti). Quote di partecipazione: 10 euro interi; 5 i minori di 14 anni; gratis i minori di 6 anni. È richiesta la prenotazione all'email [mailtocuriosidinatura@gmail.com]curiosidinatura@gmail.com o al cell. 340.5569374. Altre informazioni sul sito www.curiosidinatura.itL’ultimo appuntamento della stagione sarà domenica 4 ottobre, con “All’alba sul Sentiero Rilke”: una passeggiata alle prime luci del giorno, dalle 7 alle 10.30, sul sentiero panoramico che ispirò le “Elegie duinesi” del poeta Rainer Maria Rilke. Tra pietraie, lecci, falesie sul mare, il castello di Duino e Trieste che s’illuminano con il sole nascente. Con letture e suggestioni musicali a tema. Ritrovo alle ore 6.45 all’Infopoint di Sistiana, all’inizio del Sentiero Rilke.