Nelle Valli del Natisone si accende il Carnevale

Un Carnevale all’insegna del divertimento e della tradizione per le aderenti al Consorzio Pro Loco Torre Natisone - Tor Nadisôn - Ter Nediža che hanno programmato ciascuna una serie di appuntamenti con proposte per tutti i gusti e le età.

“In pratica - spiega il presidente Gian Franco Specia - grazie all’impegno delle nostre Pro Loco aderenti e dei loro grandi volontari, si è creata una sorta di calendario di eventi diffuso sul territorio, con proposte per tutte le età e i gusti. Anche questo è fare rete preservando tradizioni e rinsaldando i legami tra le comunità”.

BUTTRIO. La tradizionale sfilata di carnevale, con Pro Loco Buri, Comune e associazioni locali si terrà a Buttrio il 12 febbraio con ritrovo alle ore 14 e partenza dal Parco Roncuz con destinazione il Palafeste. Ad allietare il pomeriggio, il mago Nico, l’amico Clown, break dance con Step2step, babydance. La cittadinanza è invitata a contribuire alla merenda con dolci, salato e bibite.

NIMIS. Il carnevale a Nimis con la Pro Loco cittadina (in collaborazione con Pro Loco di Torlano, associazioni locali, Alpini, Comune di Nimis e Protezione civile) si festeggia in quattro giornate ricche di musica, maschere e ottimo cibo nel tendone riscaldato in piazza XXIX settembre. Si parte venerdì 17 febbraio con l’inaugurazione dell’evento alle ore 18 e l’apertura dei chioschi e cucine alle 18.30. Poi alle 21 il concerto live degli Absolute5. I festeggiamenti proseguono sabato 18 con l’apertura dei chioschi alle ore 15 e l’intrattenimento per bambini in maschera con il gruppo Torototelis e OraNimis, con zucchero filato e popcorn. Alle 18.30 la Camminata in maschera per le vie di Nimis, iscrizione gratuita alle ore 18. A seguire verranno premiati i 3 gruppi più numerosi e le 3 maschere più belle. Alle 19 apertura delle cucine e alle 21.30 l’evento Nimis on fire - Carneval edition, con Radio Piterpan. dj Maxwell e Andrea Ferrara.

Domenica 19 febbraio, chioschi aperti dalle 10. Alle 11.30 premiazione del concorso scuole “L’arte di Creare”. Alle 12 l'apertura delle cucine e alle 14, la sfilata di gruppi allegorici con l’animazione della Banda del Reana e del gruppo Splumaz. Martedì 21 febbraio alle 18.30 apertura di chioschi e cucine e alle 20.30, Festa in maschera nel tendone con il gruppo musicale Gli Anni Ruggenti e la premiazione della miglior maschera e del miglior gruppo mascherato.

RIZZOLO DI REANA DEL ROJALE. Due giornate di festa per grandi e bambini quelle organizzate dalla Pro Loco del Rojale a Rizzolo di Reana del Rojale nella struttura riscaldata allestita nell’area festeggiamenti.

Sabato 18 febbraio alle 19.30 la Cena in maschera “e non” su prenotazione (fino ad esaurimento dei posti) con intrattenimento musicale con Dj Julio Montana. Per l’occasione un menù adulti (25 euro) antipasto Toç in braide con salsiccia, risotto in violetto con scaglie di pecorino, gulasch con patate, crostoli e frittelle accompagnati da acqua e vino e menù bambini (15 euro) con pastasciutta al pomodoro, milanese con patate, dolce e bevande. Per prenotazioni della cena, rivolgersi entro il 16 febbraio a Vetrina del Rojale via del Municipio, 11 a Reana del Rojale.

A seguire, domenica 19 febbraio alle ore 14.30, il Carnevale dei bambini con dolci e crostoli a volontà per un pomeriggio di festa in allegria dedicato ai bambini, ai ragazzi e… ai loro accompagnatori, con anche giochi, spettacoli ed animazione con La Bottega dei Sogni. Da segnalare inoltre, che fino al 2 aprile si potrà visitare a La Vetrina del Rojale, la mostra Dalla matita… al colore di Giovanna Flaiban.

PREPOTTO. La società Pro Loco di Prepotto Aps organizza domenica 19 febbraio la Marcia dello Schioppettino di Prepotto, un evento ludico motorio (in attuazione degli scopi istituzionali della FIASP). Si tratta di una camminata libera aperta a tutti su percorso di 7, 13 e 21 km in cui si potranno ammirare le bellezze naturali dei territori di Prepotto tra cui i vigneti dove nasce il famoso vino Schioppettino. Iscrizioni online su: marciadelloschioppettino.com

MANZANO. A Manzano tradizionale appuntamento con il Carnevale in piazza in programma sabato 18 febbraio dalle 14 in piazza Chiodi. L’evento organizzato dalla Pro Loco Manzano, dal Comune di Manzano con la collaborazione di Comitato Fvg dell’Unpli e il sostegno di BancaTer, prevede tanti intrattenimenti tra grandi giochi gonfiabili, l’intrattenimento di Bruno Bergamasco e della musica del Corpo Bandistico Nereo Pastorutti. Da non perdere la gara del crostolo migliore. Sarà possibile portare i propri crostoli e una giuria decreterà i vincitori. La gara è aperta a tutti, anche ai bambini. In piazza sarà possibile trovare un chiosco super fornito.

SAN GIOVANI AL NATISONE. Martedì grasso, il 21 febbraio, con la Pro Loco San Giovanni al Natisone Aps nell'Auditorium Comunale pomeriggio di festa in maschera dedicato ai bambini dalle 15 alle 18. Sarà allietato da musica, giochi, animazione e regali a sorpresa. Inoltre dolci tipici di Carnevale, the e cioccolata caldi, acqua e bibite.

VALLI DEL NATISONE. Prima proposta il 18 febbraio con una una camminata collegata al tradizionale Pust/Carnevale di Rodda nel cuore delle Valli del Natisone. I partecipanti potranno scoprire l’ultima traccia di un rituale arcaico, attraverso gesti, suoni e colori. Risvegliare la terra dopo il lungo sonno invernale … Questo è il “Pust” nelle sue radici arcaiche. E questo, anche se la memoria della storia scrive nuove pagine, è quello che ogni anno succede nelle Valli del Natisone, nei suoi paesi e nelle sue frazioni.

Si potrà così assistere alla vestizione dei Pustje che, vestiti di colore, con grandi copricapi e campanacci, saranno intenti a far rivivere la bella stagione, conferendo nuove forme ad una tradizione che continua ad emozionare. Il palcoscenico del rito laico del “Pust” è l'ambiente montano, con i suoi pescheti, i suoi muri a secco, i suoi prati, la sua musica e le sue chiesette.

Il programma prevede alle ore 8.30 ritrovo e iscrizioni all’Albergo ristorante Belvedere di San Pietro al Natisone. Seguirà spostamento a Rodda frazione Tuomaz. Alle 9 vestizione dei Pustje e a seguire camminata con i Pustje fino al paese di Scubina. Alle 9.30 il rito arcaico tra i paesi. Alle 12 arrivo a Tuomaz per il ristoro con i Pustje e alle 14 partenza per il rientro a San Pietro. Costo: 18 euro a persona, comprensivi di accompagnatore e ristoro a pranzo. Under 12 pagano 9 euro. Prenotazioni: 339 8403196 oppure segreteria@nediskedoline.it.

MONTEFOSCA. Passeggiata anche domenica 19 febbraio in concomitanza con la corsa dei Blumarji di Montefosca, giovani bianco vestiti e con copricapi colorati che svegliano la terra per l'imminente arrivo della primavera (Associazione Blumarji). Ritrovo alle 8.30 a San Pietro al Natisone e successivo spostamento a Stupizza. Qui dal Parcheggio Villaggio degli Orsi – Comune di Pulfero partenza a piedi per il sentiero CAI 735. Visita ai borghi di Montefosca e Placeida. Visita al Museo dei Blumarji e alla latteria di Montefosca. Possibile acquisto del tipico formaggio di Montefosca a produzione limitata. Alle 13 ristoro organizzato dall’Associazioni Blumarj e successiva vestizione dei Blumarji e trasferimento in località Placeida per assistere alla corsa dei Blumarji. Alle15 ritorno per sentiero di salita e arrivo ore 16.30 a Stupizza.

AGRIBUS DELLE VALLI. La Pro Loco Nediške Doline – Valli del Natisone APS organizza per il 19 febbraio l’Agribus delle Valli, i Blumari di Montefosca, i formaggi di latteria, la trota e gli strucchi. Ritrovo a Cividale del Friuli (stazione vecchia) alle 10 e partenza in pullman. Alle 10.30 visita al piccolo caseificio di Elisa Manig (Tiglio, San Pietro al Natisone). Alle 12 pranzo al ristorante Alla Trota (Pulfero), alle 14 i Blumari di Montefosca, alle 16 assaggio degli strucchi alla Gubana della Nonna (Azzida) e alle 17.30 rientro a Cividale del Friuli. Costo: 45 euro a persona comprensivi di accompagnatrice, pullman, pranzo e degustazioni. Under 12 costo 15 euro con menù alla carta da pagare a parte.

Iscrizioni scrivendo a segreteria@nediskedoline.it