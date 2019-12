Neve e valanghe, cosa c'è da sapere

“La montagna in inverno” è una serata di formazione e informazione aperta a tutti, organizzata dalla Società Alpina Friulana venerdì 13 dicembre alle 20.30 nella sua sede di via Brigata Re 29 a Udine.

Gli esperti Renato Colucci e Daniele Moro faranno chiarezza su come il cambiamento climatico in atto incide sul manto nevoso e quali trasformazioni si possono prevedere nel futuro prossimo. Cambia il clima e cambia anche la montagna. Il riscaldamento globale è una realtà, pur in presenza di forti nevicate, e oggi la sicurezza in montagna dipende anche da nuovi avvenimenti climatici, di cui si deve tenere conto.

I relatori sono fra i massimi esperti sul tema: Colucci, glaciologo e studioso del Cnr nel gruppo “Clima e Paleoclima” presso l’Istituto ISMAR di Trieste, nonché vicepresidente dell’Unione meteorologica del Friuli Venezia Giulia, e Moro, dal 2015 coordinatore della Struttura stabile centrale regionale per la prevenzione del rischio da valanga, in sostanza colui che ogni giorno stila il bollettino nivo-meteo nel quale sono riportati i gradi di pericolo dei vari luoghi montani del Friuli Venezia Giulia.

Sarà anche proiettato in prima assoluta a Udine il documentario “Neve e valanghe”, un film di 30 minuti dedicato a informare sui metodi di previsione e sulle principali emergenze. Il video è stato realizzato dall’ufficio stampa e comunicazione della Regione con Aineva (Associazione interregionale neve e valanghe con sede a Trento) e l’introduzione di Luca Mercalli.