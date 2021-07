Nimis, Music & Taste of Sportland

“Music & Taste of Sportland” a Nimis: The Groove Factory – in collaborazione con PromoTurismoFvg, Regione, il Comune di Nimis e Strade del Vino e dei Sapori Friuli Venezia Giulia – organizzano dal 18 luglio al 12 agosto quattro appuntamenti per scoprire alcune location del territorio degustando i prodotti tipici in compagnia di buona musica.

Si inizia sabato 18 luglio alle 21 sul Ponte degli Angeli di Torlano di Nimis con il concerto di The Nuvoices Gospel Project. L’ensemble vocale diretta dal Maestro Rudy Fantin propone un repertorio che spazia dal pop-rock al gospel tradizionale e contemporaneo, in chiave moderna e inedita.

Domenica 1 agosto alle 5.45 su un prato tra i vigneti di Nimis, il concerto all’alba di Federico Poggipollini, storico chitarrista di Ligabue, che propone in chiave acustica i brani del suo ultimo album solista “Canzoni Rubate”. Il parcheggio si trova presso il campo sportivo di Via Plovert. Proseguendo per il sentiero segnalato si giunge al prato dove si svolge il concerto. A tutti gli spettatori verrà assegnata una porzione di terreno, distante almeno 1 metro da ogni altro partecipante in cui sedersi. Si consiglia di munirsi di coperte, plaid o stuoini per accomodarsi. È preferibile arrivare almeno 30 minuti prima dell’inizio del concerto.

Music & Taste of Sportland prosegue sabato 7 agosto alle 21 alle Rovine del Castello di Cergneu (Cergneu Inferiore) con Dante Pop. Groove On Tour, un progetto di musica ispirato a Dante Alighieri, in occasione delle celebrazioni del settecentenario della morte. Dodici artisti del Friuli Venezia Giulia propongono brani originali e cover ispirate alla vita e alle tematiche del poeta fiorentino. È disponibile un bus navetta gratuito da via Verdi dalle 19:30 a mezzanotte.

All’ingresso dei tre concerti, saranno distribuiti dei box degustazione con prodotti delle “Strade del Vino e dei Sapori”, in collaborazione con PromoTurismoFvg.

Gran finale giovedì 12 agosto alle 20 in Piazza XX settembre a Nimis con Battito Italiano Live & Exes Deluxe Cover Band. L’evento – realizzato in collaborazione con Radio Gioconda – inizia con il dj set di musica italiana a cura di Manuel Zolli e, a seguire, la performance live degli eXeS. Saranno presenti chioschi enogastronomici.

Tutti gli eventi di Music & Taste of Sportland sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sull’app Eilo (disponibili dal 14 luglio). Gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle normative Anti-Covid in materia di spettacoli dal vivo. Gli spettatori dovranno mantenere il posto a sedere assegnato e non potranno assistere al concerto in posti differenti o in piedi.

Info: info@thegroovefactory.it www.facebook.com/thegroovefactorysnc