Nomago e Alibus rafforzano la cooperazione con Aviano

Alibus International, che fa parte del gruppo internazionale Nomago, ha ampliato la propria flotta con quattro nuovi autobus turistici di classe superiore rispondenti allo standard Euro 6. I nuovi veicoli saranno utilizzati principalmente per il trasporto scolastico per i figli dei dipendenti della base di Usaf di Aviano, consolidando così ulteriormente il rapporto con il Governo Americano, con cui Alibus International coopera da ormai quasi trent’anni. Solo negli ultimi due anni Nomago ha ampliato la flotta della società Alibus con 10 nuovi autobus turistici e 9 nuovi scuolabus che soddisfano gli standard ecologici più elevati.

“A prescindere dalla situazione attuale, Nomago guarda allo sviluppo della mobilità a lungo termine, così come è altresì estremamente importante lavorare con i nostri partner con una prospettiva a lungo termine. Il nuovo investimento rappresenta pertanto il nostro impegno e la nostra promessa di offrire trasporti al più alto livello possibile anche in futuro. I nuovi autobus vantano un livello di comfort superiore, poiché con loro svolgeremo anche trasporti per gite per i dipendenti della base di Aviano e per altri clienti più esigenti. Gli autobus sono pertanto muniti di sedili premium, posizionati a una maggiore distanza gli uni dagli altri, mentre nella parte posteriore dell’autobus sono stati installati dei tavoli, dove è possibile socializzare“, ha detto il direttore generale della società Nomago, Sandi Brataševec, durante la consegna dei nuovi veicoli. Dello svolgimento ininterrotto dei trasporti scolastici nella base di Aviano si occupano già 60 dipendenti, che con 28 autobus trasportano a scuola e riportano a casa più di 1000 bambini al giorno. I trasporti scolastici per la base di Aviano sono tra i più complessi, poiché oltre all’esame di pronto soccorso i dipendenti di Alibus International devono parlare la lingua inglese e superare un corso speciale per l’interazione con minori.

“In Italia abbiamo già costruito delle stabili fondamenta che vogliamo consolidare ulteriormente. Oltre ai trasporti per la base di Aviano svolgiamo anche trasporti turistici e scolastici e trasporti per i passeggeri delle navi da crociera che arrivano a Venezia e Trieste. Inoltre, siamo il trasportatore ufficiale della squadra di calcio Udinese Calcio, della squadra di pallacanestro Allianz Pallacanestro Trieste e della Pattuglia squadra Acrobatica Nazionale delle Frecce Tricolori".

"Come già sottolineato più volte, anche in futuro, Nomago vuole intensificare la cooperazione con i trasportatori locali perché proprio con la cooperazione reciproca possiamo aggiudicarci anche contratti di più ampia portata nella regione. Per noi è importante ogni regione, provincia o comune nel quale operiamo, e anche Alibus, sotto l’egida di Nomago, rimane un’azienda locale. Contemporaneamente vogliamo anche espandere le nostre prospettive e rafforzare ulteriormente i collegamenti tra la Slovenia, l’Istria e il Quarnero con Venezia, uno dei nodi ferroviari e aerei principali in questa parte d’Europa. Detto questo, non possiamo dimenticarci del grande potenziale turistico della regione, che nel periodo post Covid avrà bisogno di aiuto", ha concluso Brataševec.