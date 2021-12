Non solo sci, vacanza 'sole e neve' ad Arta Terme

D’inverno il Monte Zoncolan è sinonimo di sci, un vero e proprio paradiso per gli appassionati che si godono i 22 chilometri di piste e candide discese soleggiate per tutto il giorno, circondati da panorami mozzafiato. Anche per chi non pratica questo sport, il territorio di Arta Terme e della Vallata del But offre tantissime opportunità per rigenerarsi nella natura, lontano dai luoghi affollati e nella sicurezza di località a misura d'uomo e di famiglia.

SOLE&NEVE è l’offerta di escursioni e attività extra-sci studiate dal Consorzio Turistico di Arta Terme Benessere Alpino con il supporto di PromoturismoFvg per l’inverno 2021-2022, per vivere la montagna rallentando i ritmi e rigenerandosi nella natura. Dal 26 dicembre sono in programma proposte studiate per piccoli gruppi, per mantenere il distanziamento e il rispetto delle normative anti-Covid, e con una forte valenza emozionale. Nelle serate più terse si può sperimentare l’astrotrekking, con scarponi ai piedi e naso all’insù sui sentieri di montagna per ammirare le stelle nel cielo, immersi nel silenzio dei luoghi intorno alla Polse di Côugnes: qui l’illuminazione artificiale è così debole da permettere la visione delle meraviglie del cosmo. A fine escursione si può anche provare la tradizionale cucina carnica.

Ci si può addentrare lungo i sentieri innevati e nei fitti boschi con le ciaspe ai piedi, per una passeggiata con aperitivo finale al mountain bistrot o sperimentare il trekking sensoriale per entrare in contatto con la Natura. Non mancano le eperienze per i più sportivi e amanti dell’avventura come l’approccio all’arrampicata su ghiaccio o allo scialpinismo come chiave di scoperta dell’ambiente montano.

Ci sono anche proposte per famiglie e bambini come i pomeriggi in fattoria didattica con visite guidate e i laboratori “una mucca per amico”, le lanternate di fondovalle al tramonto con falò, le passeggiate con degustazione, le ciaspolate serali e le camminate alla scoperta delle bellezze e delle storie delle antiche borgate del Piano di Arta.

Per gli amanti del wellness e del relax, le Terme di Arta propongono serate speciali di Aufguss, un rituale tradizionale di benessere, purificazione e relax svolto con i maestri di sauna e i loro sapienti gesti, in una nuvola di vapore, per piacevoli esperienze multisensoriali.

Alle attività si accompagnano la ricettività negli hotel con zone wellness curate e dai piccoli numeri e la calda accoglienza dei B&B e delle strutture ricettive extraalberghiere, oltre a tutte le strutture della ristorazione locale, piccole e a conduzione familiare, curatissime ed estremamente accoglienti, dove la dimensione umana è fondamentale. Info: alpidolomitifriulane.it

Il Consorzio Turistico Arta Terme Benessere Alpino. Nasce a dicembre 2018 e riunisce 15 operatori della ricettività, ristorazione e commercio. Sostenuto da Amministrazione Comunale e PromoturismoFvg, realizza e promuove progetti orientati allo sviluppo del turismo in Carnia, in chiave altamente esperienziale e sostenibile. Alpidolomitifriulane.it è il marchio di prodotto che rappresenta l’offerta tradizionale, fresca e piacevole, all’insegna del relax e della natura.

Silentalps.it è il marchio di prodotto che contraddistingue le esperienze più esclusive e di taglio fortemente esperienziale: escursionismo attivo, benessere olistico, cultura e tradizioni.