Notte Romantica nei borghi più belli del Friuli Venezia Giulia

Ritorna la Notte Romantica nei borghi più belli d’Italia in Friuli Venezia Giulia, una tra le prime manifestazioni a ripartire in regione dopo il difficile periodo pandemico, la prima tra quelle che intersecano cultura e territorio. La Notte Romantica si svolgerà nelle serate dal 23 al 27 giugno in undici delle tredici località del Friuli Venezia Giulia inserite nella rete dei Borghi più Belli d'Italia. Clauiano, Cordovado, Fagagna, Gradisca d'Isonzo, Poffabro, Polcenigo, Sappada, Sesto al Reghena, Toppo, Valvasone e Venzone ospiteranno un ricco programma di eventi che coniuga cultura, arte e intrattenimento.



La Notte Romantica in Friuli Venezia Giulia di anno in anno consolida una proposta speciale, quella di un 'festival verticale', che si sviluppa soprattutto nello spazio, in tante località diverse, contemporaneamente, mettendo in rete concretamente un territorio ampio e offrendo una proposta diversificata, ritagliata sulle specificità dei luoghi e sulle attitudini di ogni borgo.



Il programma

“La Notte Romantica concede una grande, triplice opportunità – dichiara soddisfatto il Sindaco di Valvasone Arzene,, in veste di coordinatore della rete regionale – da un lato scoprire o riscoprire i nostri borghi, che spesso durante il lockdown hanno anche effettuato lavori e restauri che vale la pena di conoscere; dall’altro, tornare agli eventi dal vivo, che per troppi mesi ci sono stati negati e che vedono, anche dal lato del palcoscenico, tutti gli artisti desiderosi di riabbracciare il pubblico, con produzioni fresche e nuove, pensate alcune proprio per Notte Romantica; infine, consente di sperimentare la nostra ospitalità, grazie ai menù e ai prodotti tipici che i ristoranti hanno ideato per accogliervi e coccolarvi in queste calde sere di fine giugno”.“A Nord Est si vive bene, lentamente, sapendo assaporare la bellezza della vita e dei borghi dove si ha la fortuna di abitare o di visitare – sono le parole dell’Assessore regionale alla cultura,– e la Notte Romantica coglie a pieno questo spirito attraverso un progetto diffuso sul territorio che ci dimostra che in Friuli Venezia Giulia la cultura non è solo bellezza, ma si trasforma anche in bontà, grazie al grande patrimonio immateriale della nostra enogastronomia”.“Il Festival che da sei anni organizziamo in contemporanea in tutta Italia – fa notare, presidente dell’associazione nazionale I borghi più belli d’Italia – trova in Friuli Venezia Giulia un esempio di eccellenza, che dimostra che lo spirito di squadra paga e che il totale è sempre più della somma delle singole parti, con eventi diffusi anche nei borghi più piccoli che, da soli, non avrebbero le risorse per organizzarli; per questo apprezzo anche l’appoggio della Regione ai nostri eventi e rivendico ai borghi un ruolo nel rilancio e nella ripartenza, con una prospettiva che guarda davvero lontano”.Sarà un programma ricco di proposte diversificate, adatte a tutti e per tutti, con produzioni originali dedicate a Dante, la musica declinata nelle sue diverse espressioni e generi (tango, jazz, funky, pop-rock, world, nuove composizioni, musica d’autore) e non mancheranno naturalmente il teatro e la poesia, l’Arte magica, le mostre d’arte, le passeggiate e le visite guidate, i pic-nic romantici, le cene sotto le stelle, le eccellenze enogastronomiche del territorio, il lavoro degli artisti e delle tante brave artiste della nostra terra. I Borghi più belli d’Italia in Friuli Venezia Giulia sono proprio pronti a ripartire.La cornice è quella dello splendido giardino di Casa Asquini, arricchito per l’occasione da un allestimento speciale. Un giovanissimo duo di musicisti e compositori friulani LueLo (Lucia Gatto e Lorenzo Tonon) propone delle speciali dediche musicali in chiave personale, fresca, leggera. Le dediche saranno per i partecipanti al pic-nic romantico, che riceveranno anche un piccolo ma prezioso ed evocativo dono, un segno della tradizione legato alla Notte di San Giovanni.Le iniziative a FAGAGNA proseguiranno poi domenica 27 giugno, all’alba: al Castello, in uno dei belvedere più amati della regione, è programmata l’originale proposta del Trio Didier, un gruppo di cornamuse e percussioni che spazia dalla musica tradizionale popolare alla musica etnica passando per la tradizione medievale e rinascimentale, con un omaggio a Giorgio Mainerio e una speciale esecuzione di Schiarazulemarazule.Altra musica invece a: la straordinaria BiFunk Brass Band presenterà venerdì 25 giugno una serie di incursioni nei luoghi dove è programmata una cena romantica diffusa.L’esplosiva BiFunk mescola il funk-metropolitano delle street band con il jazz, il blues ai ritmi latini e al soul. È un piccolo microcosmo itinerante che porterà scompiglio e tanta allegria e divertimento e che conta numerosissime partecipazioni in festival jazz in tutta Italia e collaborazioni importanti come quella con il trombettista Fabrizio Bosso.E si arriva a, uno speciale pomeriggio vedrà nel borgo antico di Cimail “Concerto per fisarmonica e montagna”: il suo autore ed esecutore Paolo Forte lo presenta dicendo che sarà“ un viaggio da fare ad occhi chiusi per una meta da decidere solo una volta partiti”.Paolo Forte è un musicista, compositore e improvvisatore di talento; un musicista eclettico che vanta importanti collaborazioni tra le quali i Nomadi, Paolo Fresu e David Riondino.La sua capacità di interpretare con la musica i luoghi, troverà a Sappada, borgo ricco di storia e di natura, la perfetta cornice scenografica capace di potenziare tutte le sensazioni sonore di un pomeriggio ricco che proporrà anche passeggiate guidate e speciali aperitivi a tema.Dalla montagna alla pianura:, per la tradizionale cena romantica sotto le stelle, propone il Varietà, un genere di spettacolo che è nella storia teatro italiano e che ha annoverato grandissimi artisti (Petrolini, Fregoli, Totò, Franca Valeri…)Varietà Romantico è il titolo di questa speciale serata all’insegna di un rinnovato e moderno Varietà, con diversi e divertenti generi artistici: dai Trampolieri itineranti che coinvolgeranno il pubblico con parole e poesie speciali; alla musica di Aurora Rays, una giovane cantante e compositrice dalla voce calda e suadente; o alla leggerezza e al divertimento dell’arte dell’illusionismo con il Teatro Arte Magica.La Notte Romantica diinvece, è in Rosa con un concerto ricco di energia, coinvolgente e al femminile. Quattro voci intense con timbri e temperamenti diversi– Clara Danelon, Marzia Lucchetta, Nicole Pellicani e Alexia Pillipich- saranno accompagnate da The Royal Band; quattro set con assoli e duetti che spazieranno dalla musica italiana a quella straniera, dal pop al rock in una cornice speciale, quella della Corte Marco d’Aviano di Palazzo Torriani, uno degli edifici più belli e noti del Borgo di Gradisca, che ospita in una delle sue ali anche la Galleria d’Arte Contemporanea “Luigi Spazzapan”., nella suggestiva piazza del borgo incastonato armoniosamente nella natura della Val Colvera, presenta Nicoletta Oscuro e Matteo Sgobinoin “Canti d’amore e di passione”.Due voci e le corde di una chitarra costruiscono un viaggio musicale coinvolgente ed emozionante, attraverso un repertorio che spazia dalla canzone d'autore italiana, al canto popolare e alla world music. È questo un lavoro, o meglio un racconto musicale, che cerca l’empatia diretta con il pubblico attraverso speciali arrangiamenti, cambi di ritmo e armonie, il tutto legato dal filo rosso di piccoli evocativi racconti.Musica e passione è di casa anche a, con una proposta che omaggia il centenario della nascita di Astor Piazzolla.Un excursus tra brani di autori classici del tango argentino, i tanghi di Gardel e naturalmente il tango ricercato ed evoluto di Astor Piazzolla.Il percorso è proposto da Lucia Clonfero (di formazione classica ma attenta a progetti musicali sperimentali e d’avanguardia) e Arno Barzan (musicista eclettico che ha all’attivo decine di composizioni e centinaia di arrangiamenti). Appuntamento nella Loggia del Palazzo del Comune, alle 18.Quest’anno l’Associazione Nazionale dei Borghi più belli d’Italia ha deciso di dare un tema all’evento, dedicandolo all’arte. Anche i nostri borghi hanno risposto alla sollecitazione con le due mostre d’Arteche saranno il fulcro delle iniziative a Polcenigo e a Toppo.A Palazzo Scolari () si inaugurerà “Una boccata d’Arte” che promuove a livello nazionale l'incontro tra l’Arte contemporanea e la bellezza storico-artistica dei Borghi più belli d'Italia. Espone l’artista greca IriniKarayannopoulou.Nella serata, le vetrine e gli edifici del borgo si animeranno con altre opere d’arte, video e con un concerto in Piazza Plebiscito che vede il rientro sulle scene dopo la maternità della bella e brava Mirna, in trio con Alessandro de Crescenzo e Didier Ortolan.A Villa Wasserman di, è programmata invece l’esposizione delle opere di Walid Haddadin; sono paesaggi eterei che raccontano in modo inedito e unico il fiume Tagliamento. E nel giardino della villa il giorno successivo, aperto a tutti, grandi e piccini, il laboratorio “Le mani in Arte” un’occasione per incontrarsi, cimentarsi e sperimentare con l’arte., una fortunata coincidenza: il week end di Notte Romantica coincide con Magici Intrecci Estivi, una delle manifestazioni più importanti promosse dal borgo. Per questa manifestazione ci saranno eventi diversissimi che intrecciano visite guidate, esposizioni e un appuntamento originale con il plant hunter Giulio Baistrocchi che racconterà le rose, il fiore dell’amore per eccellenza, con il loro antico e poetico linguaggio spesso utilizzato dagli innamorati.E poi Dante, due originali proposte per le celebrazioni di Dante 700, due interpretazioni strettamente connesse e pensate per la Notte Romantica., una vera e propria celebrazione dell'amore con accompagnamento musicale.un intreccio unico di storie, versi danteschi e musica, ideato e realizzato da Sonia Cossettini, attrice e registra della Compagnia dei Riservati e da Federica Sansevero, del Teatro del Silenzio. Due giovani e dinamiche formazioni della regione che propongono una serata dantesca dal titolo “CORDE D'AMORE. Happening tra Dante, chitarra e altre storie”., infine domenica 27 giugno, il gran finale della Notte Romantica 2021: I Papu presentano il loro nuovo e originale spettacolo DIN DON DANte. Dinamiche Donne Dantesche in prima assoluta per I Borghi più Belli d’Italia in FVG.È il racconto di un Medioevo moderno e tutto declinato al femminile, in cui le donne si trovano in bilico tra l’Inferno della quotidianità e il Paradiso di una Vita Nuova, alla ricerca costante di un Amore, per definizione, sempre perduto.Sarà un Dante Pop, diverso, con una chiave di lettura molto contemporanea. È uno spettacolo che è cresciuto durante il lockdown, un esempio di come i Borghi siano capaci di proporre nuovi percorsi, nuove ripartenze, con vivacità e creatività.