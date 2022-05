Nove passi nella storia del Friuli Venezia Giulia

I giovani in cammino sui sentieri testimoni della storia, vincoli di unione e amicizia tra i popoli. Parte il progetto “Passi nella Storia del Friuli Venezia Giulia” ideato dalla Società Alpina Friulana in collaborazione con Agesci Fvg, l’Associazione guide e scout cattolici italiani, il sostegno di Regione e Fondazione Friuli e vari partner.

Dai Romani a Napoleone, dai “cramârs” ai migranti della rotta balcanica, dai pellegrini ai minatori e ai soldati: saranno 9 i “passi” proposti, ciascuno sviscerato da un esperto in conferenze ed escursioni in ambiente. Il progetto sarà presentato domani, giovedì 12 maggio, alle 21 dal presidente della Società Alpina Friulana Enrico Brisighelli, dai responsabili regionali Agesci Michela Vendrametto e Alessandro Giardina e dalla vicepresidente Saf Denia Cleri che, presentando la serata, introdurrà un ospite d’eccezione: Angelo Floramo, che terrà la conferenza introduttiva sui confini nella storia del Friuli Venezia Giulia. La conferenza potrà essere seguita in diretta sul sito Saf (alpinafriulana.it) alla sezione Live.

“La montagna è per noi e per gli scout un mezzo per crescere” afferma Enrico Brisighelli. “La nostra è una terra di confine che va percorsa, conosciuta e capita nella sua complessità facendola passare dalle scarpe, dai piedi, dal camminare”. Il progetto ‘Passi nella storia” sviluppa il tema dei confini come frontiere non solo geografiche, ma anche mentali, culturali e ideologiche. “Noi scout siamo donne e uomini di frontiera. Questo progetto è nelle nostre corde e permetterà i nostri soci di arricchirsi di competenze. L’autoeducazione, il rapporto con la natura, la vita comunitaria sono i mattoni della formazione” spiega Alessandro Giardina. “Bere da una fonte, accendere un fuoco, camminare in salita, fare fatica con uno zaino pesante eppure carico dell’essenziale servono a fare memoria, a formare i buoni cittadini di domani”. Il progetto impegna tutte le realtà dell’Alpina Friulana, dall’alpinismo giovanile ai seniores, ed è rivolto ai 51 gruppi scout Agesci della regione, dagli educatori agli adolescenti e ai bambini, nonché agli allievi dell’Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano.

I temi e gli itinerari, corrispondenti ad altrettanti luoghi ed epoche, saranno illustrati da conferenze che saranno trasmesse on line ogni giovedì sera a partire dal 19 maggio. Gli esperti saranno l’archeologo Massimo Lavarone (Romani), Angelo Floramo e Bruno Mongiat (Passi della fede), lo storico Andrea Zannini (Turchi), Diego Compagnoni e Renzo Paganello (Napoleone), Matteo Ermacora (emigrazione), lo storico Marco Pascoli (Grande Guerra), il geologo Roberto Zucchini (minatori), Paolo Blasoni presidente dell’associazione Landscapes (Guerra Fredda).

Sul sito della Saf è stata aperta una pagina dedicata con tutti i contenuti, che servirà anche come piattaforma di dialogo e condivisione dei ragazzi. Del progetto fanno parte anche gli incontri on line (il primo il 20 maggio) e in presenza con la Commissione e la Scuola di Escursionismo Saf e con il Soccorso Alpino, corpo speciale volontario del Club Alpino Italiano, con lo scopo di formare gli accompagnatori scout e di sensibilizzare i giovani sulla sicurezza in montagna. In particolare gli esperti del Cnsas Fvg coinvolgeranno i ragazzi in simulazioni di eventi di soccorso e altre attività sul campo. Il progetto si concluderà con un raduno in estate nel quale i ragazzi parteciperanno a workshop e laboratori e in autunno con una manifestazione pubblica a Palmanova dal titolo “Orizzonti e non confini”.

Oltre ad Agesci Fvg, i partner del progetto sono l’Università e il Comune di Udine, l’Istituto scolastico di Basiliano e Sedegliano, il Parco Nazionale del Triglav, Legambiente fvg, il Museo della Grande Guerra di Ragogna, le associazioni Oikos onlus, Due Mondi, Szso (Associazione Scout della minoranza slovena). Il progetto vede la collaborazione del Circolo Speleologico e Idrologico Friulano.