Novità nel Parco Dolomiti Friulane

Il programma di escursioni invernali è iniziato alla grande nel Parco Dolomiti Friulane. Le prossime escursioni in programma, aspettando la neve, permetteranno di conoscere la storia di un castello e camminare sulle foglie secche della Val Zemola. Di seguito gli incontri ravvicinati con la Terra previsti per novembre.



Le schede dettagliate delle prime quattro escursioni sono online: www.parcodolomitifriulane.it



Sabato 13 novembre escursione storica-naturalistica 'Il Castello di Sacuidic immerso nell'autunno' con partenza dal Centro visite di Forni di Sopra, alle ore 14. Domenica 14 'La Val Zemola in autunno', escursione naturalistica con tappe al Rifugio Casera Mela, Casera Bedin, Rifugio Maniago, e partenza dal Centro visite di Erto alle 9.



Sabato 20, 'Rocce vive', geotrekking al Col dei Piais in autunno con partenza dal Centro visite di Claut alle 9, mentre domenica 21 novembre 'Antichi e nuovi sapori della Val Tramontina', escursione storica-naturalistica-degustativa a Tramonti di Sopra, le fornaci, le pozze smeraldine, con partenza dal Centro visite di Tramonti di Sopra alle 9.



I posti sono limitati e le iscrizioni sono aperte per tutti gli appuntamenti di novembre.



Sul sito www.parcodolomitifriulane.it le schede di approfondimento.