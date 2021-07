Nuova area servizi turistici a Forni di Sopra

Un’ampia area ora inutilizzata sarà valorizzata, grazie ad un contributo ricevuto dalla Regione Fvg, su progetto presentato dall’Amministrazione Comunale di Forni di Sopra.



“Andremo a realizzare la sala polifunzionale, che avrà un uso anche espositivo, dotata di cucina per il catering e lo show cooking; la sky box per la web radio e web tv; sala riunioni e reception come office point della rete di imprese Forni di Sopra Dolomiti in tutti i sensi”, ha spiegato il Sindaco Marco Lenna, esprimendo soddisfazione.



“La regione ha confermato l’utilità di un’area che sarà di estrema utilità turistica ed aggregativa. Necessaria in un Comune turistico come il nostro”.



L’area oggetto di contributo è collocata in centro al paese, e consentirà di creare eventi di spessore e fornire servizi utili al territorio.