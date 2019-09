Nuova sede per il Gruppo speleologico di Monfalcone

Prendere nota per gli appassionati di speleologia, per chi ha la curiosità di seguire quell’insieme di discipline scientifiche che studiano le grotte; sabato 5 ottobre alle ore 10.30 in viale San Marco, 9 (angolo via Sant'Ambrogio) ci sarà la tanto attesa inaugurazione delle sedi di Gruppo Speleologico Monfalconese A.d.F. (Amici del Fante), del Museo Carsico, Geologico e Paleontologico e dell'associazione Ambientalista Eugenio Rosmann. Il battesimo della nuova sede sociale e operativa del Gruppo Speleologico Monfalconese Amici del Fante è stato inserito nell'ambito delle Giornate Nazionali della Speleologia 2019. Durante l'intera giornata sarà possibile visitare i locali della sede, in particolare la sala conferenze, la biblioteca, il laboratorio di geologia e paleontologia e i volontari saranno a disposizione per soddisfare qualsiasi curiosità riguardo l'attività del gruppo. L'evento sarà allietato dalla musicista Mateja Martini, allieva di chitarra classica della scuola di musica Glasbena Matica di Trieste, dalla classe del professor Janoš Jurinčič. Il Gruppo Speleologico Monfalconese Amici del Fante si costituì ufficialmente il 25 aprile del 1948, l'attività speleologica nei primi anni del dopoguerra era esclusivamente umanitaria. Infatti, sotto l'egida dell'Associazione Nazionale del Fante si provvedeva a recuperare dalle "foibe" i resti dei militari e civili gettati in questi pozzi naturali. Finiti questi recuperi, rimase la passione per l'esplorazione delle grotte che vide il Gruppo aggiornarsi continuamente nelle attrezzatura e nelle tecniche di progressione. Oggi dispone delle più moderne versioni e sono in grado di affrontare i più complicati abissi. I volontari hanno esplorato gran parte delle più profonde grotte del Friuli- Venezia Giulia, di altre regioni d'Italia e di nazioni contermini (Austria e Slovenia). Organizzano corsi di speleologia di 1° livello, omologati dalla S.S.I. (Società Speleologica Italiana). Ogni anno propongono anche la visita di un paio di grotte di semplice percorribilità per far godere anche ai "non speleologi" le bellezze del mondo sotterraneo.