Nuova variante Covid, stop ai voli con il Regno Unito

"Il Regno Unito ha lanciato l’allarme su una nuova forma di Covid che sarebbe il risultato di una mutazione del virus", ha spiegato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "Come Governo abbiamo il dovere di proteggere gli italiani: per questa ragione, dopo aver avvisato il Governo inglese, con il Ministero della Salute abbiamo firmato il provvedimento per sospendere i voli con la Gran Bretagna. La nostra priorità è tutelare l’Italia e i nostri connazionali".

"Ho firmato una nuova ordinanza che blocca i voli in partenza dalla Gran Bretagna e vieta l’ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato", informa il ministro Roberto Speranza. "Chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi a tampone antigenico o molecolare contattando i dipartimenti di prevenzione. La variante del Covid, da poco scoperta a Londra, è preoccupante e dovrà essere approfondita dai nostri scienziati. Nel frattempo scegliamo la strada della massima prudenza".

"Tutti i 134 passeggeri del volo Londra-Trieste atterrato questo pomeriggio all'aeroporto di Ronchi dei Legionari sono stati fatti sbarcare e sono stati già avviati i controlli attraverso i test rapidi e molecolari per il Covid-19, attraverso un'operazione coordinata dalla centrale operativa della Protezione civile di Palmanova con il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontino".

Lo ha confermato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, spiegando che "il volo è atterrato pochi minuti prima che il Governo bloccasse i voli diretti e in arrivo dal Regno Unito per evitare la diffusione della nuova variante di Covid-19 recentemente identificata. Al momento non ci sono evidenze di soggetti con sintomi influenzali tra le persone atterrate oggi nella nostra regione ma, al fine di garantire la massima sicurezza, verranno sottoposte a test".

Viaggiare sicuri. Informazioni utili. Il Ministro della Salute, con Ordinanza del 20 dicembre, ha disposto la sospensione del traffico aereo dal Regno Unito. È stato disposto inoltre il divieto di ingresso in Italia per chiunque abbia soggiornato/transitato dal Regno Unito nei 14 giorni precedenti. Coloro che sono già entrati in Italia sono tenuti a contattare immediatamente la Asl di riferimento per sottoporsi al test per l’individuazione del virus SARS-CoV-2 (molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone).

L’Ordinanza è efficace dalla data di adozione (20 dicembre) al 6 gennaio 2021. Ai voli già decollati dovrebbe essere comunque consentito l’atterraggio. Si raccomanda in ogni caso di contattare la propria compagnia aerea o la Polizia di Frontiera dell’aeroporto di destinazione per maggiori informazioni. Il testo dell’Ordinanza sarà reso disponibile per consultazione non appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale.