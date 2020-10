Nuove escursioni con la Pro Loco Fogliano Redipuglia

La Pro Loco Fogliano Redipuglia organizza, nel fine settimana da sabato 31 ottobre a mercoledì 4 novembre, Giornata nazionale delle Forze Armate, una serie di escursioni con gli Esperti Grande Guerra per fornire a turisti e visitatori del Sacrario e delle zone di Battaglia della Prima Guerra Mondiale un ventaglio di proposte di visita.



Domenica 1° novembre alle 14, sarà possibile effettuare un’escursione sull’ “Anello del Monte San Michele” con Giorgio Cian. L’appuntamento è al Piazzale del Museo del Monte San Michele alle 14. Lunedì 2 novembre alle 10 il “Monte San Michele, testimone e simbolo della guerra carsica” con Elisa De Zan, ritrovo al piazzale antistante il Museo del Monte San Michele. Al pomeriggio, sempre con Elisa De Zan, “Redipuglia, dal campo di battaglia al culto dei caduti” alle ore 14, ritrovo alla Stazione Ferroviaria di Redipuglia. Martedì 3 “Sui passi degli Honvéd. Percorso storico del Monte Brestovec” alle 9.30 con Roberto Todero, ritrovo al parcheggio del campo sportivo di San Michele del Carso” e, al pomeriggio, alle 14 il “Parco Tematico di Monfalcone” con Silvo Stok, ritrovo in Piazzale Tommaseo a Monfalcone. Mercoledì 4 novembre alle 14 due escursioni, “Percorso di Redipuglia” con Silvo Stok, ritrovo al Piazzale del Sacrario di Redipuglia e “L’anello del Monte San Michele” con Giorgio Cian, ritrovo al Piazzale del Museo del Monte san Michele.



Tutte le escursioni, con costo di 12 euro a persona per gli adulti, 6 euro per i ragazzi dai 12 ai 18 anni e per gli under 12 sono gratuite sono prenotabili al Centro Prenotazioni Grande Guerra della Pro Loco Fogliano Redipuglia telefonando allo 0481489139 o 3461761913 o all’ufficio Iat, sito nella Stazione Multimediale della Grande Guerra in via Terza Armata 37 a Fogliano Redipuglia.