Si parlerà di “Nuovi modelli di business per il turismo. Esperienze, best practice e opportunità per le imprese” nella tavola rotonda che l’Università di Udine terrà venerdì 22 novembre, alle 10.30, a palazzo Belgrado a Udine (piazza del Patriarcato). Turismo sostenibile, turismo accessibile, personalizzazione dell’offerta turistica, cicloturismo, e-commerce di prossimità per i turisti, guide turistiche multimediali, esperienze di lusso, travel-blogger, il turismo culturale come motore d’impresa, sono solo alcuni dei temi che verranno toccati durante la discussione. L’iniziativa, infatti, coinvolge diverse realtà, regionali e non, che porteranno la propria testimonianza in tema di nuova imprenditorialità nel settore.

Nell’occasione Antonio Bravo, della Direzione centrale attività produttive della Regione Friuli Venezia Giulia, presenterà le opportunità di finanziamento per le imprese del settore turistico. La tavola rotonda sarà introdotta da Alessandro Gasparetto, delegato dell’Università di Udine alla ricerca a al trasferimento tecnologico e da Gianni Fratte, responsabile dei Servizi alle imprese della Direzione regionale lavoro e formazione. Modera il professor Alberto Felice De Toni, ordinario di Ingegneria economico-gestionale e rettore uscente dell’ateneo friulano.

L’incontro vedrà al tavolo dei relatori le testimonianze dei referenti di Pubblicami.com/20km.info, Comitato di San Floriano, Live Bike FVG, Equotube, Mobile 3D, Villageforall, Associazione Italiana Travel Blogger, TheWowFactor.

L’appuntamento rientra nel ciclo di incontri “Aziende in cattedra” dedicato al confronto tra rappresentanti del mondo imprenditoriale organizzate dall’Ateneo friulano in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, nell’ambito delle attività del “Progetto condiviso” con la Fondazione Friuli che comprende iniziative di impegno comune a supporto del territorio.

L’ingresso è libero, previa registrazione sul sito www.uniud.it/puntoimpresa.