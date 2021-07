Nuovo calendario di passeggiate con PASSIparole

Un nuovo calendario di appuntamenti è pronto per essere pubblicato. L’Ecomuseo Lis Aganis, dopo l’apprezzato riconoscimento di Bandiera Verde 2021 ottenuto grazie al progetto PASSIparole, che verrà assegnato domenica 8 agosto a Tramonti, vuole continuare ad organizzare passeggiate alla scoperta di luoghi insoliti nel territorio.

«È già online e anche in forma cartacea – comunica la Presidente Rita Bressa – il nuovo depliant con oltre 50 nuove passeggiate: dal mese di agosto a dicembre proporremo nuovi itinerari e nuove attività, impreziosite dall’esemplare accoglienza dei nostri soci, sempre attivi e disponibili, che hanno collaborato con entusiasmo alla stesura di questo secondo semestre di camminate».

La tipologia e i temi delle passeggiate sono di varia natura: si inizia il 1°agosto a Cimolais, in Valcellina, con un ciclo di passeggiate devozionali in ricordo delle antiche rogazioni; durante l’estate si potrà godere dell’aria fresca anche in Val Tramontina, addobbata per il “Fest In Val”, si andranno poi a conoscere le terre aride, i Magredi, e quelle umide nel sito UNESCO di Palù di Livenza. Alcune tappe poi sono previste in Val Meduna, Val Cosa e Val d’Arzino, maniaghese e spilimberghese alla scoperta di borghi, personaggi illustri, antichi mestieri e altre curiosità. Insomma, ce n’è per tutti i gusti! Un dovuto ringraziamento va alla Regione FVG, a Friulovest Banca e alla Fondazione Friuli per aver concesso il contributo all’iniziativa. Per informazioni e prenotazioni visitate il sito web ecomuseolisaganis.it>sezione EVENTI oppure la pagina facebook Lis Aganis, sempre aggiornata.