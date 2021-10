Nuovo cantiere di scavo al Tempietto longobardo

Da lunedì 25 ottobre il Tempietto Longobardo di Cividale del Friuli potrà essere ammirato solo dal primo piano del Monastero di Santa Maria in Valle. Per qualche mese la visuale del celeberrimo oratorio sarà di un fascino unico, solo dall'alto, da una posizione tanto insolita quanto privilegiata, alla stessa altezza delle famose sante in stucco.

Perché questa scelta? “Perché l'interno del Tempietto è coinvolto da una eccezionale campagna di scavi archeologici che finora ha toccato solo l'aula del Tempietto e che nei prossimi giorni si estenderà anche al presbiterio. Il disagio di non poter entrare per un po' nel Tempietto "dal basso", è però accettabile se pensiamo all'importanza di questi interventi della Soprintendenza che permetteranno di scoprire ancora qualcosa di nuovo sul nostro bene Unesco – spiega Angela Zappulla del Comune di Cividale -. Siamo certi, quindi, che i visitatori sapranno cogliere questa novità con curiosità e comprensione”.



in quanto permette di osservare anche alcuni allestimenti etnografici legati alla vita delle suore e delle allieve che vi studiavano, nonché di entrare nel coro della Chiesa di San Giovanni e nell'ala delle celle dove è tuttora esposta la mostra "La Via Dolorosa" di Alessandro Romano.Infine, “un ulteriore pensiero per i turisti che visiteranno il Monastero in questo periodo e fino al termine dei lavori in Tempietto – continua la consigliera Zappulla - l'Amministrazione Comunale ha deciso di offrire l'e la”.Si preannuncia, quindi, un “autunno al museo!”. Per ulteriori informazioni Informacittà 0432710460