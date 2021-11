Nuovo ciclo di Camminate meditative che accompagneranno i partecipanti fino in prossimità del Natale. Con l'autunno sarà avviato il percorso "il tempo del mio essere", in cui ciascuna stagione avrà come oggetto una specifica risorsa che si andrà ad esplorare.



Quella prevista per il prossimo periodo è proprio la meditazione, strumento per eccellenza di consapevolezza, capace di regalare preziosi e interessanti spunti sul nostro funzionamento, da cui cominciare a "smussare" certi angoli, ma anche far fiorire talenti poco o per nulla espressi.



Si parte recuperando il proprio "posto al sicuro", un "porto stabile" da cui "sganciare gli ormeggi" per adentrarsi nella magia del proprio mondo interno, un mondo infinitamente ricco nella sua complessità. Verranno alla luce gradualmente le proprie difese, per approdare infine al carattere, l'insieme dei tratti che ci distinguono e che guidano in modo importante il nostro comportamento manifesto.



L'invito è sempre il medesimo: auto-ascolto e auto-scoperta in natura, quale altro strumento facilitatore del contatto.



Il programma della passeggiata di domenica 14 novembre in Val Resia