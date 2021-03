Nuovo consiglio direttivo per We Like Bike

Nei giorni scorsi il Consorzio sandanielese We Like Bike, con un mega collegamento in video-conferenza, ha celebrato la prima assemblea ordinaria della sua storia, iniziata davanti al Notaio Maistrello, a Spilimbergo, il 12 giugno 2020.

Sono esattamente cinquanta i consorziati che compongono l’attuale base sociale, di fatto raddoppiati rispetto agli aderenti della prima ora: si tratta di dieci tra aziende e associazioni (le Pro Loco di San Daniele e di Ragogna e ben otto organizzazioni aziendali di varia estrazione e localizzazione), che danno man forte a ben quaranta persone fisiche che alimentano un gruppo di appassionati e volenterosi proveniente dai comuni della zona collinare e non solo, dei quali circa la metà sono sandanielesi.

L’assemblea ha approvato con voto unanime il bilancio dell’esercizio 2020, già significativamente qualificato da iniziative, in meno di sei mesi di attività; anche per questo il limitato risultato negativo è stato ritenuto fisiologico, per essere recuperato e assorbito nella gestione successiva.

Il presidente Francesco Ciani ha anche illustrato il programma per il 2021 che – pur nella fase di assoluta incertezza e limitazioni che la pandemia in atto impone a ogni livello – il Consorzio ha attivato procedendo per gradi con assoluto realismo e la necessaria prudenza, pur senza rinunciare ad avere una prospettiva operativa e a offrire occasioni compatibili di sviluppo agli obiettivi consortili che danno esecuzione ai principali scopi statutari.

Anche per questo, il consiglio direttivo nominato nel momento costituente ha, come era previsto, concluso il suo mandato, consegnando ai soci e a un nuovo direttivo di lunga durata la prospettiva di sviluppo delle linee strategiche sulle quali hanno fin qui lavorato, oltre a Ciani, Gianni Ambotta, Gianni D’Affara, Stefania Pegoraro (Pro Loco San Daniele), Giampietro Taddio (Pro Loco Ragogna) e Mauro Simonitto (Unione Ciclisti sandanielesi).

Valutando una ampia rosa di candidature - approfondite e discusse le prospettive e le indicazioni per pianificare le attività - l’assemblea ha così provveduto a votare per l’elezione del consiglio direttivo che condurrà il Consorzio nel corso del triennio 2021-2023.

Sono così risultati eletti: Francesco Ciani, Gianni Ambotta, Giampietro Taddio (Pro Loco di Ragogna). Giuliana Ganzini, Tiziano Simonitto (UC Sandanielesi), Carlo Maria Tutti e Paolo Riva. La selezione operata dall’assemblea – oltre ad alcuni costituenti – ha chiaramente alimentato un’opzione che affida la conduzione del Consorzio a soggetti professionali e ad appassionati ed esperti che sono anche espressione del più ampio territorio di riferimento.

Il Consiglio neo-eletto terrà la propria prima seduta nella settimana di Pasqua, per la nomina di presidente e vice presidente e per cominciare a rendere pienamente esecutivi i programmi varati e da valutare.