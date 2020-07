Nuovo percorso museale a Gradina

“Se ti prendi il tempo di fermarti a disegnare uno scorcio lo farai tuo e lo ricorderai.” Da questo spunto nasce il nuovo percorso museale al Centro visite Gradina, formato da nove totem che accompagneranno il visitatore in tutte le sezioni del Museo di Dobeerdò del Lago. Ogni postazione fornirà una scheda in più lingue con un approfondimento e un pannello tridimensionale che, tramite l’antica tecnica del frottage, permetterà al visitatore di riprodurre il disegno e popolare così il libretto che sarà fornito gratuitamente all’ingresso.

L’inaugurazione del percorso, che resterà fruibile nel Museo da ora in avanti, si terrà sabato 25 luglio alle 17. Per l’occasione sarà presente la designer Sara Sossi che lo ha ideato, per rispondere alle curiosità a riguardo. L’appuntamento è rivolto sia ai bambini, per i quali il percorso è stato appositamente pensato, ma anche agli adulti che vogliono conoscere meglio il territorio carsico e portare a casa il libretto in ricordo della visita al Museo.

Modalità di partecipazione. L’evento è a numero chiuso. La partecipazione è possibile solo su prenotazione. Per aderire inviate una mail all’indirizzo centrovisitegradina@gmail.com con il vostro nominativo e un recapito telefonico. La prenotazione è effettiva al ricevimento della conferma da parte dello staff di Gradina. La partecipazione all’evento è gratuita.