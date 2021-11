Nuovo volto per Portopiccolo Spa

Si riparte oggi, 26 novembre, in sicurezza, alla Portopiccolo Spa, un’oasi preziosa di 3.600 metri quadri suddivisi su tre piani, nel centro della Riserva Naturale di Duino. Si è approfittato del periodo di chiusura per attuare un restyling degli ambienti umidi, bisognosi sempre di particolare attenzione e cura. Nessuna rivoluzione, ma un estremo impegno verso quella che è l’area umida e benessere, per presentarla sempre al massimo.

Alla riapertura presenti il sindaco di Duino Aurisina, Daniela Pallotta, e l’assessore all’Ambiente e all’Energia della Regione Fabio Scoccimarro, insieme a Filippo Cavandoli, ceo di PPN Hospitality di Portopiccolo, a sottolineare l’importanza nel territorio di una struttura come Portopiccolo e il suo impegno nei confronti dell’ambiente.

“Realtà come questa di Portopiccolo sono valore aggiunto per il nostro territorio", dichiata Scoccimarro. "Infatti si tratta di una struttura attrattiva in particolare per il turismo estero e quindi un volano economico per Duino-Aurisina e più in generale l’ex provincia di Trieste tutta. Un’eccellenza turistica che rispetta l’ambiente con iniziative dall’immediato risconto (come la riduzione della plastica monouso), ma anche più in generale con l’abbattimento delle emissioni della CO2. Questo tipo di attenzione all’ambiente è sempre più improrogabile però sempre più determinante per essere competitivi vista la crescente sensibilità sul tema, non solo dei giovani, ma anche delle pubbliche amministrazioni e grandi aziende”.

“Portopiccolo si conferma un gioiello dell’offerta turistica del nostro territorio e un esempio di imprenditorialità in questo settore", afferma Daniela Pallotta. "In periodi complessi in cui la domanda si contrae, rilanciare con investimenti sulla qualità delle strutture e anche su un approccio green ed ecosostenibile è una strategia coraggiosa e vincente. Il Comune di Duino Aurisina proprio grazie alla partnership con Portopiccolo, e all’eccellenza delle sue strutture, due anni fa è entrato a far parte della rete EDEN – European Destination of Excellence, un risultato che porta benefici a tutto il territorio in termini di attrattività turistica. Per questo ogni successo di Portopiccolo è un successo di tutto il nostro territorio”.

“Con la riapertura della Portopiccolo SPA si è voluto spingere ancora di più il piede sull’acceleratore della sostenibilità operando sui processi interni della SPA come, ad esempio, ottimizzando e riducendo tutto il materiale cartaceo interno e utilizzando brochure e listini in versione digitale e altri accorgimenti che mirano sempre più sulla riduzione degli sprechi", sostiene Filippo Cavandoli. "Non vogliamo puntare solo sul restyling, ma sull’eccellenza della struttura che ha in sé la capacità di rinnovarsi e proporre trattamenti sempre all’avanguardia eseguiti dai migliori professionisti sul mercato in un ambiente sano, salutare e attento all’ambiente. Ringrazio sentitamente il sindaco di Duino e l’assessore all’Ambiente per l’attenzione e il riconoscimento dei nostri sforzi che oltrepassano la nostra impresa e hanno una ricaduta benefica anche sul territorio, sulla sua occupazione e sulla sua attrattività”.

Tra le novità, dal 26 novembre, anche una partnership con Naturasì che fornirà i prodotti biologici al Cocoon bar. Il Cocoon inoltre è costruito con materiali ecostenibili e plastiche riciclabili al 100%. La filosofia che lo guida fin dall’apertura prosegue nell’offerta di cibi biologici che rispondono alle diverse esigenze con particolare attenzione al benessere.

Tutto questo è perfettamente in linea con la scelta dei brand all’interno della SPA come Bakel, Backlabel e Philip Martins in linea con una filosofia a impatto zero e con una particolare attenzione nella scelta dei materiali e delle materie prime.

Prosegue, rafforzandosi, la filosofia di Portopiccolo SPA. La struttura in Friuli Venezia Giulia è un unicum dove ci si può prendere cura del benessere mentale e fisico della persona a 360° all’insegna della versatilità e della personalizzazione delle proposte e dei trattamenti. Qui il comfort e il benessere si fondono con l’eleganza degli spazi e del design che accolgono al piano terra la reception, lo studio di hairstyling e la training pool; al primo piano un’area relax con in&outdoor pool con giochi d’acqua, docce emozionali, percorso Kneipp, Hammam (tepidarium, calidarium e frigidarium), biosauna, sauna finlandese e zona relax, la riposante grotta di sale dove inalare iodio micronizzato o immergersi nella vasca salina, il Cocoon bar e la gym con il suo studio di personal training; al secondo piano la Bakel Beauty SPA e la sua meravigliosa waiting lounge vista mare, otto cabine trattamenti, la Panoramic SPA Suite, la Private SPA e le sale olistiche. Ad ogni piano della Portopiccolo SPA, inoltre, è destinata un’area fitness.

La Portopiccolo SPA, si inserisce armoniosamente nel contesto di Portopiccolo e nel progetto green della società PPN Hospitality, attraverso la riduzione dell’utilizzo della plastica (esempio fornitura borracce a tutti i dipendenti) e forte sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e sul risparmio energetico.

Portopiccolo, occorre rimarcare, è un perfetto connubio tra modernità e tradizione, un luogo tecnologicamente avanzato e in sintonia ambientale ed estetica con tutto quello che lo circonda, grazie all’utilizzo di materiali naturali e all’investimento in soluzioni ecologiche. Una filosofia che trapela da ogni angolo, dall’architettura sostenibile delle residenze agli impianti in loco per la produzione di energia elettrica in modo da garantire un impatto minimo sull’ambiente. Portopiccolo è, infatti, un complesso integrato, che non produce CO2 e gas da combustione, interamente costruito con il materiale inerte della cava, e con una soluzione impiantistica per il condizionamento in geotermia marina basato sulla tecnologia dell’anello d’acqua che utilizza come sorgente di scambio l’acqua di mare e serve 18 centrali termiche e frigorifere a pompa di calore, presenta consumi tra il 30 e il 40% inferiori rispetto a un intervento equivalente realizzato con tecnologie basate sull’uso di combustibili fossili, completamente assenti a Portopiccolo. Inoltre, tutti gli immobili, con ventilazione meccanica controllata, dispongono di classificazione energetica A e A+, garantendo il massimo livello di comfort e il minimo livello di emissioni.