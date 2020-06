Occhiali infrarossi sulla spiaggia di Lignano

'Vasche' in centro a Lignano, lungo la via dello shopping, e aperitivi in spiaggia o nei locali di tendenza, ma in totale sicurezza ai tempi del Covid. La Polizia Locale di Lignano, per monitorare con efficacia la movida ed evitare assembramenti pericolosi, è stata dotata di un ulteriore strumento: una speciale tipologia di occhiali da sole a infrarossi realizzati da Md Systems. Grazie, infatti, alla realtà aumentata, gli agenti mentre li indossano possono visualizzare in tempo reale la temperatura corporea delle persone che incrociano per strada.

Gli agenti potranno così monitorare sulla sicurezza e segnalare persone che hanno una temperatura corporea superiore ai 37.5 gradi, come previsto dalle normative in vigore.