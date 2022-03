Oltre 5mila visite alla scoperta della città del mosaico

Enorme successo per le Giornate Fai di Primavera a Spilimbergo, organizzate dalla Delegazione Fai di Pordenone. Oltre 5.000 le visite registrate durante il weekend del 26 e 27 marzo per uno speciale percorso dedicato al mondo del mosaico, proprio nell’anno in cui la Scuola Mosaicisti del Friuli festeggia un secolo di storia.

Numeri importanti per l’evento nazionale di sensibilizzazione e raccolta fondi del Fondo Ambiente Italiano, il tradizionale appuntamento con l'arte, la cultura e la bellezza giunto alla sua trentesima edizione. Cinque le aperture protagoniste del weekend, a partire dalla splendida Scuola Mosaicisti del Friuli, una realtà unica al mondo, che oltre a essere luogo di formazione a livello internazionale è anche un vero e proprio museo con oltre 800 opere d’arte esposte.

Al laboratorio Mosaicpro protagonista diretto è stato il maestro Rino Pastorutti, classe 1942, vera istituzione del settore e memoria storica dell'evoluzione del mosaico, le cui opere si possono ammirare anche in città come Atene, Buenos Aires, Washington e Riyad. Nel pomeriggio del venerdì ha aperto le sue porte anche il laboratorio di Travisanutto Giovanni - Artistic Mosaics, che ha firmato mosaici ora esposti in importanti luoghi, come il Santo Sepolcro di Gerusalemme, le oltre quaranta metropolitane a New York e gli aeroporti di Washington DC, Atlanta, Orlando e Seattle.

Apprezzatissima anche l’apertura dell’azienda Mario Donà Mosaici, custode dell’antica esperienza dei maestri vetrai di Murano, dove ai visitatori sono state svelate tutte le fasi della produzione delle tessere, a partire dalle cosiddette “pizze” di vetro, che qui vengono infornate in duemilacinquecento diverse sfumature di colore per soddisfare l’ispirazione artistica di ogni mosaicista. Infine due colorate ville in stile Liberty con giardino, edificate agli inizi del ‘900, nello stesso periodo in cui il borgo Spilimbergo avrebbe

cominciato a definirsi come Città del Mosaico: villa Petri, aperta per la prima volta al pubblico in occasione delle Giornate Fai, e villa Magenta, che ha incantato tutti i visitatori soprattutto per i suoi preziosi pavimenti riccamente decorati con i mosaici della storica famiglia di artisti Avon.

Molti i visitatori residenti nelle zone limitrofe desiderosi di accedere per la prima volta all’interno delle ville, oltre che dell’azienda Mario Donà Mosaici e del laboratorio del maestro Rino Pastorutti, solitamente chiusi al pubblico. Numerose le presenze da tutto il territorio pordenonese, ma anche da tutto il Friuli Venezia Giulia (moltissime le presenze da Trieste) e del Veneto (diverse presenze dalla zona Mestre-Venezia). Ha partecipato alle visite anche il gruppo Fiab - Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta di Pordenone, giungendo all’evento pedalando sulle due ruote.

UN SUCCESSO ANCHE A SAN VITO - Nel fine settimana due aperture eccezionali anche a San Vito al Tagliamento: Palazzo Altan, con i suoi splendidi affreschi, e Palazzo Amalteo-Renaldis, aperto per la prima volta al pubblico in esclusiva per gli iscritti Fai. Anche qui elevatissimo l’interesse per questi prestigiosi e sontuosi palazzi storici solitamente non visitabili, dove sono state registrate 1.200 visite, a cui ha partecipato anche il gruppo Fiab di San Donà di Piave.

“Siamo davvero soddisfatti del successo della manifestazione" ha affermato il Capo Delegazione Riccardo Pasqualis. "A Spilimbergo siamo riusciti a dare una narrazione a 360 gradi dell'arte musiva, festeggiando un doppio compleanno: i nostri 30 anni di Giornate Fai di Primavera e i cento anni di Scuola Mosaicisti del Friuli. A questo abbiamo aggiunto anche l’apertura di due luoghi esclusivi a San Vito e il programma proposto è risultato vincente. Il mio ringraziamento va alle istituzioni e ai privati che hanno collaborato all’organizzazione dell’evento, ma il grazie più speciale va a tutti i volontari, vera forza delle Giornate Fai”.

La buona riuscita della manifestazione è infatti stata possibile grazie all’impegno di tutti gli appassionati volontari della Delegazione Fai di Pordenone, dei Gruppi Fai di Spilimbergo, San Vito al Tagliamento e Sacile, oltre che grazie agli Apprendisti Ciceroni dell’IIS Il Tagliamento, dell’ISIS Paolo Sarpi e del Liceo Le Filandiere di San Vito al Tagliamento e i Volontari per un Giorno di tutte le fasce d’età, provenienti da diverse località della provincia.

Preziosissimo il supporto di tutte le istituzioni, delle aziende e dei privati proprietari dei beni: Comune di Spilimbergo, Comune di San Vito al Tagliamento, Protezione Civile, Croce Rossa Italiana, Erpac, Scuola Mosaicisti del Friuli, Mario Donà Mosaici, Mosaicpro - laboratorio del maestro Rino Pastorutti, Travisanutto Giovanni - Artistic Mosaics, proprietari di villa Magenta e villa Petri, Studio Notarile del Notaio Luca Sioni.