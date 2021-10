Oltre 8 mila visitatori per Castelli Aperti in Fvg

Oltre 8 mila visitatori per i due giorni di Castelli Aperti Fvg, un evento che ormai è arrivato alla 36esimaedizione e che non stanca mai gli appassionati. “Siamo davvero soddisfatti e felici di questi numeri", commenta Alessandra D’Attimis Maniago, responsabile della promozione del Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia. "E' evidente che, anno dopo anno, questo evento è ormai entrato nel cuore delle persone e anche nel calendario degli appuntamenti da non perdere sul territorio regionale”.

La visita ai castelli, infatti, diventa spesso occasione per organizzare una gita in famiglia o tra amici nelle zone circostanti, per scoprire la natura, i paesi e magari fermarsi a mangiare qualcosa di tipico. I visitatori hanno accettato senza problemi il controllo del Green Pass obbligatorio all’ingresso e hanno così potuto assistere alle visite guidate condotte dagli stessi proprietari o da guide specializzate che illustrano non solo storia e caratteristiche dell’edificio, ma anche episodi ed aneddoti delle famiglie che ci hanno vissuto.

Anche il meteo ha sicuramente favorito le due giornate autunnali che, a dispetto delle previsioni incerte per domenica, hanno regalato due giornate tiepide e piacevoli, ideali per passeggiare nei giardini e nei parchi dei manieri. Appuntamento, quindi, da segnare in agenda per l’edizione di Primavera del 2022 di cui non sono state ancora svelate le date definitive.