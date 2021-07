Oltre mille chilometri in bici lungo la via Francigena

Una sfida per sé, ma anche per gli altri. È con questo spirito che l’udinese Alessandro Tammelleo, di professione musicista, ha deciso d'inforcare la bicicletta e percorrere oltre mille chilometri, con molti dislivelli da superare, lungo la via Francigena, lo storico percorso che, fin dal Medioevo, impegnava i pellegrini che, dalla Francia, erano diretti a Roma.

“Farò questo tragitto portando ‘virtualmente’ con me tutti i friulani, al fine di uscire, con la benedizione del Signore, da questa terribile pandemia!” commenta Tammelleo annunciando i dettagli della sua impresa. “In questo progetto ho lanciato lo slogan ‘Il tuo nome sia con me’, ovvero la possibilità di scrivere il nome di una persona, di un proprio caro in difficoltà, di qualcuno che sta vivendo un brutto momento sulla bandiera del Friuli che porterò con me. Il vessillo, poi, lo consegnerò all’Opera Romana Pellegrinaggi in Vaticano a Roma... ovviamente se il buon Dio mi aiuterà ad arrivarci! Così al momento del ricevimento del Testimonium, la benedizione ricadrà su tutte queste persone e gli amici che ne hanno il bisogno”.

La partenza è prevista per sabato 31 luglio dal passo del Gran San Bernardo, in Valle d’Aosta, puntando su Roma e attraversando città come Aosta, Torino, Pavia e Siena, anche con impegnativi dislivelli sugli Appennini.

Il nome Francigena sta proprio a indicare la via o le vie che ‘dalla Terra dei Franchi’ consentivano ai pellegrini d’oltralpe di giungere a Roma. Lungo il suo itinerario sorsero numerosi edifici e città a protezione dei fedeli. Inoltre, divenne anche un percorso privilegiato e successivamente un canale di comunicazione determinante per la realizzazione dell’unità culturale dell’Europa medievale. Si trasformò, infatti, progressivamente in un percorso commerciale per le spezie, le sete e altre mercanzie provenienti dall’Oriente verso i mercati nord europei passando per l’Italia.

Dal 1994 la Francigena è stata dichiarata “Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa”. Oggi non si corrono più i pericoli di un tempo e percorrere la Via è l’occasione per un rinnovato rapporto spirituale e non solo con la natura e il territorio, ma anche con la storia, le tradizioni, il folclore delle genti del passato e del presente.