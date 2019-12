Oltreconfine, piste da sci per tutti i gusti

Oltre confine lo sci è davvero per tutti. Se gli sciatori alle prime armi possono scegliere la zona turistica di Villach, quelli più esperti hanno a disposizione il moderno comprensorio dell’Alpe Gerlitzen. Tra le più note ci sono la “Wörthersee”, la “Wörthersee-Familienabfahrt”, la Klösterle I e II (la più lunga) e il percorso “Stella Ronda”,

Situato nella catena montuosa delle Caravanche, il Dreiländereck è una meta perfetta per principianti e famiglie con bambini.

La zona è ideale anche per gli amanti dello sci di fondo grazie a oltre 10 chilometri di piste e, fino a marzo, sono previste gite serali gratuite di scialpinismo.

Il Monte Dobratsch è davvero per tutti: dagli amanti della slitta agli scialpinisti, a chi preferisce le ciaspole, ai fondisti che possono scivolare lungo i 5 chilometri della pista del giardino botanico Alpengarten.

Lo sci nordico ha le coordinate della Villacher Alpen Arena (www.villacheralpenarena.at) che vanta una pista lunga cinque chilometri come pista da gara. Ma la Villacher Alpen Arena è fornita anche di trampolini per il salto da 90, 60, 30 e 15 metri.

Per informazioni: www.visitvillach.at