Il Novecento a Udine, la passeggiata si sabato 16 ottobre proposta da Itineraria, partirà da Largo Carlo Melzi per un percorso dal titolo: Omaggio a Ettore Gilberti.



Nel corso del Novecento, molte “braide”, ai margini del centro storico, furono vendute e lottizzate per dare vita a una nuova viabilità e a quartieri residenziali.

L’architetto udinese Ettore Gilberti (1876-1935) fu uno dei protagonisti di questa trasformazione con la progettazione di fascinose ville urbane, caratterizzate da forme architettoniche, decorazioni e materiali che riportano al suo stile di grande carattere.



Diplomatosi architetto civile al Politecnico di Milano nel 1904 con Camillo Boito, che lo considerava uno dei suoi migliori allievi, Gilberti sviluppò un’intensa attività progettuale nel pubblico come nel privato, utilizzando il linguaggio articolato e seducente dello stile Eclettico.



