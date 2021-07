Domus Grimani e il Rinascimento a Venezia. Omaggio a Giovanni da Udine, venerdì 9 luglio, con ritrovo alle 7.50, a Udine, all'ingresso della stazione ferroviaria e arrivo alle 10.00 a Venezia.

Percorso: Ca’ d’Oro e Galleria Franchetti, Chiesa della Beata Vergine dei Miracoli, Palazzo Grimani di Santa Maria Formosa.



L'arte rinascimentale arrivò in Veneto con il soggiorno a Padova di Donatello nel 1443, diffondendosi poco tempo dopo a Venezia dove raggiunse vertici di sublime bellezza in pittura, scultura e architettura.



L’itinerario si sviluppa intorno al pieno Rinascimento, per una volta abbandonando il percorso classico gotico-rinascimentale. Statue classiche, affreschi e antichi decori, raffinate tarsie marmoree fluttuanti sull’acqua, eleganti stucchi all’antica e mille stravaganti invenzioni in pittura, scultura e architettura spalancano agli occhi e alla mente del visitatore il “mondo nuovo” scritto dal Rinascimento veneziano anche con il contributo del nostro Giovanni da Udine. Un “mondo nuovo” che ridesta in ciascuno l’eterna meraviglia del vivere.



Oltre ai siti in programma, la visita prevede piccole soste e attenzioni ai monumenti e agli edifici coerenti con il tema.



La partenza per il rientro in treno a Udine da Venezia è prevista per le ore 18.00.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

+39 347 2522221 itineraria@itinerariafvg.it www.itinerariafvg.it