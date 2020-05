On line tutti i segreti del Museo dell'Arrotino

Continua, con la pubblicazione di filmati sul canale YouTube e sul sito dell'Ecomuseo Val Resia, la presentazione dei Musei della Val Resia.

Nel secondo filmato si entra nella realtà del Museo dell'Arrotino, un'esposizione permanente, allestita nel 1999, che consente di vedere e conoscere gli attrezzi dell'arrotino, l'artigiano itinerante che, per vivere, emigrava in tutta Europa. Nel museo sono visibili gli strumenti utilizzati dall'arrotino, da quelli più antichi a quelli di più recente introduzione. A guidarci nella visita di questa preziosa realtà museale, gestita dall'Associazione C.A.M.A., sarà Mara Paletti, segretaria dell'associazione.



Tutti gli spot, realizzati per l’Ecomuseo da Christian Madotto, sono visibili sul canale YouTube aperto dall’Ecomuseo, all’indirizzo ecomuseo val resia, oppure accedendo direttamente alla pagina dedicata del sito.