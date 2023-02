Online il nuovo sito dedicato ai boschi di Muzzana

L’associazione culturale Artetica annuncia che è online www.boschidimuzzana.it, il sito web interamente dedicato ai boschi di Muzzana del Turgnano.

Il progetto nasce all’interno della comunità da appassionati e studiosi che frequentano abitualmente i boschi, come iniziativa di valorizzazione dal basso del prezioso patrimonio forestale planiziale e degli habitat limitrofi presenti nel territorio, attraverso un'opera di sensibilizzazione e di comunicazione naturalistica e didattica.

Proprio qui, a sud del paese, si trovano due magnifici boschi di latifoglie, che costituiscono i resti più estesi dell’antica Silva Lupanica, la grande foresta che un tempo ricopriva l’intera pianura compresa tra i fiumi Livenza e Isonzo. I loro 300 ettari di estensione complessiva rappresentano un tesoro inestimabile di biodiversità.

A dieci anni dalla prima pubblicazione, dopo un lavoro durato un anno, il sito è stato completamente rivisto, aggiornato e arricchito di nuovi preziosi contributi. Al suo interno si possono trovare informazioni di carattere generale, curiosità, sezioni specifiche su flora e fauna, storia, itinerari, materiale didattico per i più piccoli utilizzabile anche dagli istituti scolastici e una ricca libreria con oltre cinquanta titoli di articoli e testi scientifici da scaricare.

I contenuti sono disponibili in tre lingue: italiano, friulano e inglese. Per la realizzazione del progetto, Artetica si è avvalsa della preziosa collaborazione delle associazioni del territorio, dello Sportello associato di lingua friulana dei comuni di Carlino, Gonars, Muzzana, Porpetto, Precenicco e San Giorgio di Nogaro e della consulenza scientifica di studiosi come Luca Lapini del Museo Friulano di Storia Naturale.

Il progetto è stato sostenuto da PrimaCassa Fvg, con il patrocinio del Comune di Muzzana. Il sito sarà presentato in una serata pubblica venerdì 10 febbraio alle 20.45 nella sala consiliare di Villa Muciana, a Muzzana.

Durante la serata interverrà Alessandro Fontana, professore associato di Geografia fisica e Geomorfologia del Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova con un intervento dal titolo “Boschi, fiumi e lagune: evoluzione paleoambientale e geomorfologia dell’area di Muzzana”.