Open day delle foreste a Ferragosto con la Forestale

Per festeggiare i cinquant’anni dalla sua fondazione, nel giorno di Ferragosto il Corpo forestale regionale propone ai turisti e agli appassionati della natura e del bosco, tre escursioni guidate gratuite in alcune rinomate foreste montane del Friuli Venezia Giulia. Gli itinerari sono stati scelti tra quelli segnalati nella nuova guida in due volumi “camminaboschi.fvg.2” che può essere ritirata presso le Stazioni forestali, gli URP della Regione o visibile su dedicata web app. Saranno dunque interessati dalle escursioni alcuni boschi del Passo Pramollo a Pontebba, ricchi di fossili e flora particolare; in Carnia si camminerà nelle vicinanze di Ampezzo verso il vetusto Bosco del Diavolo con i suoi secolari pascoli profumati, mentre nella Val Tramontina, a Tramonti di Sopra, si attraverseranno dei boschi che conservano le tracce delle vecchie fornaci di calce. La partenza è prevista in tutte le tre aree alle ore 9, quindi bisognerà presentarsi in anticipo per la registrazione. Sarà necessario un abbigliamento da escursione. In caso di maltempo le escursioni saranno sospese. Per info www.regione.fvg.it, tel. 040 3773677.