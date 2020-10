Ottobre tra castagne e natura a Valle di Soffumbergo

Anche questo ottobre 2020 sarà all'insegna delle castagne e della natura a Valle di Soffumbergo, il balcone del Friuli (per via della sua posizione panoramica) in Comune di Faedis Rispettando le disposizioni anti Covid-19 e con ingresso contingentato per tutti i weekend del mese si svolgerà la manifestazione “Ottobre tra castagne e natura”. Gli eventi sono organizzati dalla Pro Loco Valle di Soffumbergo (la più piccola d’Italia) in collaborazione con il Comune di Faedis, il Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale Pro loco d’Italia e PromoturismoFvg.

A prescindere dalle condizioni meteo chioschi con specialità a base di castagne sempre aperti sia il sabato che la domenica. Il sabato raccolta di castagne nel bosco (per sabato 10 ottobre posti praticamente esauriti, per verificare se ve n'è ancora qualcuno contattare la Pro Loco www.prolocovalledisoffumbergo.it o info@prolocovalledisoffumbergo.it) e la domenica passeggiata naturalistica (per domenica 11 ottobre saranno da verificare le condizioni meteorologiche). Per quanto riguarda la viabilità, da ricordare che tutte le domeniche è istituito il senso unico di marcia dalle ore 8 alle ore 20 nel tratto di strada comunale Colloredo di Soffumbergo - Valle di Soffumbergo - Canal di Grivò.

IL PROGRAMMA. Il programma della manifestazione “Ottobre tra castagne e natura” prevede tutti i sabati la passeggiata nel bosco con raccolta delle castagne. Il ritrovo è previsto alle ore 14.30 in piazza a Valle. Si verrà poi accompagnati nel bosco che è raggiungibile percorrendo circa 4 km di macchina. Si consiglia di indossare calzature adatte e di portare con sé guanti, cestini o zaini. L'iscrizione online è obbligatoria, basta andare su www.prolocovalledisoffumbergo.it o info@prolocovalledisoffumbergo.it. L’iscrizione è di 1 euro ad adulto da versare all'ingresso del bosco (partecipazione libera per bambini e ragazzi).

Tutte le domeniche di ottobre invece è prevista la camminata guidata con esperto botanico "Alla scoperta del Soffumbergo". Alle ore 8.30 il ritrovo in piazza a Valle per gli accrediti. La partenza della camminata è prevista alle ore 9 per una durata di circa 3 ore. Ogni domenica le passeggiate toccheranno un punto diverso del territorio. Domenica 11 ottobre, meteo permettendo ci sarà la camminata “Le cascate del Pissebek”, domenica 18 ottobre, la camminata “La grotta di Foran di Landri” e domenica 25 ottobre, la camminata “Tra borghi e castagneti”. L'iscrizione è obbligatoria e il costo è di 5 euro ad adulto (partecipazione libera per bambini e ragazzi). A Valle poi ci si potrà rifocillare al chiosco, allietati dalla musica della fisarmonica.

Durante le passeggiate e camminate sarà richiesto il mantenimento della distanza interpersonale tra i partecipanti. Bisognerà portare sempre con sè una mascherina di protezione delle vie aeree da utilizzare eventualmente qualora non sia possibile rispettare il distanziamento minimo. Per i bambini valgono le norme generali. L'organizzazione si riserva di vigilare il corretto rispetto delle disposizioni anti-Covid19 in vigore alla data dell'iniziativa. In caso di maltempo le attività saranno annullate.

Ogni sabato e domenica, a prescindere dalle condizioni meteo, chiosco sempre aperto in centro a Valle di Soffumbergo dalle ore 12 alle 18, con specialità a base di castagne e allietamento con la fisarmonica. Spazi contingentati: sarà consentito l'accesso fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti. Per quanto riguarda la viabilità, da ricordare che tutte le domeniche è istituito il senso unico di marcia dalle ore 8 alle ore 20 nel tratto di strada comunale Colloredo di Soffumbergo - Valle di Soffumbergo - Canal di Grivò.

“La tradizionale Festa delle castagne e del miele di castagno - ha dichiarato il presidente della Pro Loco Gianfranco Specia - ritornerà nel 2021 per festeggiare insieme la 40esima edizione, ma intanto anche quest'anno non rinunceremo a ritrovarci e a far scoprire la nostra bellissima valle, dando così un segnale di speranza e ripartenza nonostante il coronavirus. Per questo, visto il successo degli eventi estivi, sempre prevedendo ingressi contigentati per una corretta tutela della salute dei visitatori abbiamo ideato – ha specificato - un programma lungo tutti i weekend di ottobre con passeggiate nel bosco per raccogliere le castagne e camminate guidate con un esperto botanico: un format molto gradito dai visitatori. Non mancheranno ovviamente le castagne e i dolci fatte con esse, come pure il miele di castagno, accompagnati dalla deliziosa Ribolla e dagli altri vini in degustazione all'Enoteca. Inoltre, il chiosco gastronomico con specialità alla griglia e menu degustazione a base di castagne sarà aperto tutti i sabati e le domeniche. Chiediamo la collaborazione e la pazienza delle persone che saliranno da noi: le regole andranno rispettate, per passare delle ore in serenità, alla giusta distanza ma insieme”.