Pacchetto di misure per la stagione a Bibione

Il Comitato dei pubblici esercizi di Bibione incassa il primo successo con l’accoglimento di tutte le richieste avanzate al Sindaco di San Michele al Tagliamento, Pasqualino Codognotto, quasi un mese fa e che non avevano ricevuto risposte. Fino alle 10 di questa mattina, una cinquantina di imprenditori si è disposta nella piazza antistante il Comune con uno striscione che recitava “Andrà tutto bene… non grazie a voi!” e numerosi cartelli che riportavano le richieste dei commercianti contenute nella stessa missiva inviata all’Amministrazione.

Tra queste, l’eliminazione della tassa di occupazione del suolo pubblico, della tassa di pubblicità e della parte variabile della Tari. Per quest’ultima ci sarebbe un ricorso già in atto per un’importante rideterminazione verso il basso, “perché sarebbe iniquo chiedere di pagare la stessa aliquota del 2019, a fronte di una sicura minore produzione di rifiuti”, così ha detto stamattina il Sindaco, che ha annunciato invece che le prime due imposte, saranno sospese almeno per il 2020.

In anteprima, il primo cittadino ha poi annunciato che i parcheggi per tutta la stagione rimarranno gratuiti, una misura importante che contribuisce all’attrattività della località e che vuole essere anche un segno di incoraggiamento per la categoria dei pubblici esercizi.

“Sono dispiaciuto che Confcommercio non vi abbia trasferito quanto avviene nelle nostre riunioni settimanali”, ha detto Codognotto ai due rappresentanti del comitato, Loris Fabbro ed Ervino Drigo. Aperto anche il dialogo sull’ampliamento degli spazi dei locali pubblici per rispondere in maniera efficace alle richieste di distanziamento, mentre sulla tassa di soggiorno il Sindaco ha confermato che “Bibione non la toglierà e che il Comune la reinvestirà in un'importante campagna di promozione della località”. A questo punto, non solo i commercianti possono ricominciare a sperare.