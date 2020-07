Palmanova a 'La Vita in Diretta Estate'

La troupe della popolare trasmissione di Rai 1 La Vita in Diretta, edizione estiva, farà visita a Palmanova questo lunedì, 6 luglio. L’inviato Giuseppe di Tommaso si collegherà in diretta dalla città stellata alle 16.50, per un primo breve collegamento, e a seguire alle 18.20 circa per raccontare, per alcuni minuti, le unicità e specificità della Fortezza Unesco di Palmanova.

Nei giorni a seguire, la trasmissione Rai farà tappa in altre località regionali iscritte tra i Borghi più belli d’Italia. A rappresentare la città ci sarà una ricca selezione di rievocatori storici, sbandieratori e tamburini oltre ad alcuni produttori che presenteranno prodotti tipici e specialità locali. Si parlerà della fortezza, delle vie utilizzate dalle milizie veneziane e napoleoniche per spostarsi tra le tre cerchie di mura, della rete di gallerie sotterranee attrezzate, illuminate e visitabili ma anche degli eventi rievocativi previsti e della grande passione dei rievocatori stessi per la rappresentazione storica.

“Una grande vetrina nazionale per Palmanova. Il nostro obiettivo, da anni, è quello di far conoscere la città, la sua specificità, la sua bellezza, valorizzarne gli aspetti storici e turistici, salvaguardarne la bellezza. Ringrazio PromoTurismoFvg e il club dei Borghi più Belli d’Italia, grazie ai quali abbiamo avuto l’opportunità di mostare al grande pubblico nazionale quanto Palmanova sia unica nel suo genere”, commenta il Sindaco Francesco Martines.