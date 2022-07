Palmanova festeggia in piazza cinque anni di Unesco

Una serata, aperta a tutti, per ritrovarsi a celebrare i primi cinque anni di Palmanova Patrimonio dell’Umanità. Venerdì 8 luglio, a partire dalle 20.30, inizierà la Cena per l’Unesco. Un evento, organizzato dal Comune di Palmanova, per festeggiare i primi cinque anni del riconoscimento di Palmanova nel sito Unesco transnazionale “Opere di difesa veneziane tra XVI e XVII secolo. Stato da Terra- Stato da Mar Occudentale”.

La prenotazione è obbligatoria, inviando una mail a comunicazione@comune.palmanova.ud.it , indicando il numero di partecipanti, nominativo e numero di telefono di un referente.

Tutti coloro che vorranno partecipare, troveranno gratuitamente (su prenotazione) in Piazza tavoli e sedie già imbandite con tovaglie di carta color amaranto. Ognuno dovrà invece portarsi cibi e bevande, stoviglie e bicchieri da casa o acquistarli presso bar e ristoranti cittadini. L’accesso alla Piazza sarà possibile dalle 19.30. Si consiglia, per ricordare il colore simbolo della città stellata, di indossare un capo d’abbigliamento, un accessorio e/o allestimento tavolo di color amaranto.

Durante la serata sarà presentato a tutti i presenti anche il progetto “Viaggiare nel tempo tra Storia e Sport – Il Parco Storico virtuale dei Bastioni” realizzato in collaborazione con Ikon e con il finanziamento della Regione. Sette video sferici e stereopscopici in Extended Reality, con protagonisti i rievocatori del Gruppo Storico di Palmanova e della Compagnia d’Arme Malleus, permetteranno di rivivere la Palmanova del 1600 tra duelli di spada, milizie e moschetti, popolani e accampamenti militari. I video XR saranno visibili anche attraverso dei visori VR che verranno consegnati ai partecipanti durante la serata. Il progetto, che coinvolge sette diversi punti della città, verrà presentato, in maniera completa, il giorno seguente, sabato 9 luglio, alle 10, in via Vallaresso.

Alle 23.30 in Piazza, è previsto il Flash mob “Una stella di luce”. I partecipanti si disporranno a formare una stella a nove punte, verranno spente le luci della Piazza e, con la torce elettriche, si comporrà una stella di luce. Per questo motivo è stato richiesto, a tutti i partecipanti di portare una torcia elettrica a testa o, in alternativa, utilizzare il flash dello smartphone.

La serata sarà accompagnata da interventi dalle altre città Unesco, italiane, croate e montenegrine che fanno parte del sito transnazionale, oltre a musica e animazioni a cura delle associazioni di Palmanova per rinsaldare la consapevolezza e i valori di tutela del patrimonio mondiale.